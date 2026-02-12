Puigcerdà arregla l'ascensor panoràmic del barri de l'estació i el posa en marxa quatre mesos després
L'Ajuntament aprofita l'aturada per la bretolada que a l'octubre va trencar els vidres de la cabina per renovar bona part de la mecànica
L’ascensor inclinat que uneix el barri de l’Estació amb el Raval de les Monges ha tornat a entrar en servei després de quatre mesos fora de funcionament a causa d’un acte vandàlic i de diverses incidències tècniques detectades posteriorment. L’equipament recupera així un servei clau per a la mobilitat quotidiana en aquest sector de la vila, amb un nou horari de funcionament de les 7 del matí a les 9.30 del vespre.
La instal·lació va quedar greument afectada el passat mes d’octubre, quan uns actes vandàlics van trencar els vidres de la cabina. A partir d’aquell moment, l’empresa encarregada del manteniment va iniciar una revisió exhaustiva del funicular, durant la qual es van detectar deficiències que feien imprescindible una intervenció més profunda abans de poder reobrir-lo amb garanties de seguretat.
Els treballs han inclòs la substitució de peces clau del sistema mecànic i de seguretat. En concret, s’ha renovat el rebobinat del fre, els coixinets de la cadireta, les travesses unides a les guies de la cabina i del contrapès, nou rodets passa-cables, quatre rodes del contrapès, vuit rodes del seu xassís i la placa de control de les portes de la cabina. Un cop finalitzades aquestes actuacions, els tècnics han realitzat les proves pertinents i han donat llum verda a la represa del servei.
Tot i això, l’Ajuntament de Puigcerdà ha avançat que encara queden pendents algunes actuacions de manteniment preventiu. En els pròxims mesos està previst substituir onze rodets de guiat del cable de tracció i diverses pletines d’unió de les guies, peces que s’han d’encarregar al fabricant i que es calcula que arribaran en un termini d’entre quatre i cinc mesos.
Amb la reobertura, el funicular recupera el seu paper com a element clau de connexió entre dues zones molt transitades de Puigcerdà, especialment per a persones grans o amb mobilitat reduïda, després d’un període en què la seva absència ha obligat molts usuaris a recórrer a recorreguts alternatius més llargs i costeruts.
L’ascensor inclinat de Puigcerdà, en servei des de fa més de dues dècades, s’ha consolidat com una infraestructura clau per a la mobilitat al municipi, ja que permet salvar el desnivell entre la part baixa del poble i el centre històric, amb un volum d’ús molt elevat que, segons les dades municipals, se situa al voltant de 80.000 viatges mensuals —més de 2.500 al dia— i que creix especialment en els períodes de major afluència turística, una realitat que l’ha situat al centre del debat públic dels darrers anys, amb veus que reclamen una inversió continuada per garantir-ne el bon funcionament i la seguretat, i d’altres que aposten per repensar-ne el futur amb una renovació integral, un sistema alternatiu o una millor integració urbana davant l’envelliment de la instal·lació i els costos de manteniment.