Serveis d'infermeria del Pirineu: més connectats, millor atenció al pacient

’Hospital de Cerdanya acull el 5è comitè de direccions infermeres per compartir experiències i reforçar la coordinació assistencial en un territori marcat per la dispersió geogràfica i el treball en xarxa

La reunió amb els serveis d'infermeria de l'Alt Pirineu / HC

Miquel Spa

Puigcerdà

L’Hospital de Cerdanya ha acollit la sessió presencial del 5è Comitè de Direcció d’Infermeria de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran (RS APiA), una reunió que va aplegar els responsables d’infermeria dels diferents centres del territori amb l’objectiu de reforçar la coordinació i compartir experiències.

La trobada, celebrada a la Sala de Juntes del centre cerdà, va permetre posar en comú informació d’interès general, contrastar models d’organització i avançar en la cohesió assistencial d’una regió especialment complexa des del punt de vista territorial. En aquest sentit, els participants van destacar la importància de treballar en xarxa per garantir una atenció infermera de qualitat i equitativa arreu de l’Alt Pirineu i Aran.

A la reunió hi van assistir Joaquín Pastor, Cristina Guar, Núria Gardeñes, Meritxell Feixes, Cristina Vilalta, Xavier Caralt i Cristina Subias, membres del Comitè de Direcció d’Infermeria de la RS APiA. Van excusar la seva presència Montse Navarra i Maite Elvira.

Un cop finalitzada la sessió de treball, els participants van fer una visita a les instal·lacions de l’Hospital de Cerdanya, que els va permetre conèixer de prop l’organització i el funcionament del centre, així com el seu encaix dins el sistema sanitari de la regió i el seu model singular de cooperació transfronterera amb França.

Aquesta reunió s’emmarca en la dinàmica de coordinació i col·laboració territorial que impulsa la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran amb la voluntat de continuar enfortint la qualitat de les cures infermeres i la cohesió del sistema sanitari públic.

Amb l’acollida d’aquesta sessió, l’Hospital de Cerdanya consolida el seu paper com a centre de referència i espai de connexió entre els equips directius del territori, reafirmant el seu compromís amb una sanitat pública integrada, coordinada i orientada a les persones.

