ERC denuncia al Senat el deteriorament de l'N-260 entre la Cerdanya i l'Alt Urgell, plena de sots
La senadora Sara Bailac i Ardanuy es reuneix amb l’alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra, per abordar les problemàtiques del Pirineu
La senadora d’Esquerra Republicana Sara Bailac i Ardanuy i l’alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra, s’han reunit aquesta setmana per posar sobre la taula diverses problemàtiques que afecten la capital cerdana i la comarca i que seran traslladades al Senat perquè el govern espanyol hi doni resposta.
Entre els principals temes abordats hi ha la millora de la carretera N-260 (Eix Pirinenc) al seu pas per la Cerdanya, les mancances de la línia de tren R3, que necessita inversions, manteniment i la duplicació de les vies, així com diverses qüestions transfrontereres pendents entre els estats espanyol i francès. En aquest àmbit, Serra ha remarcat la necessitat d’avançar en el sanejament de les aigües residuals —una competència de França—, que està limitant el desenvolupament urbanístic i la creació de nou habitatge a Puigcerdà, així com la millora de l’accés viari a l’Hospital Transfronterer de Cerdanya. “Hem de reprendre les converses amb l’estat francès per als projectes transfronterers que afecten directament la ciutat i la comarca, com la gestió de l’aigua neta i la connexió amb l’hospital”, ha afirmat l’alcalde.
El primer assumpte que Esquerra portarà al Senat, però, és el mal estat de la N-260 entre Arsèguel i Bellver de Cerdanya, un tram clau de l’Eix Pirinenc. Bailac ja ha registrat una bateria de preguntes escrites al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible per saber si el govern té constància del deteriorament del ferm entre els punts quilomètrics 195 i 215. Segons la senadora, aquest tram presenta “deformacions, aixecaments del paviment i zones enfonsades que suposen un risc evident per a la seguretat viària”. També ha advertit que conductors d’autobusos i de transport de mercaderies han alertat que aquestes deficiències “obliguen a maniobres brusques i, en alguns casos, a envair el carril contrari”.
Tot i que el govern espanyol ha anunciat una actuació de millora per al mes d’abril, Bailac considera que la situació actual continua generant una preocupació creixent entre els usuaris. Per això ha demanat al ministeri quina avaluació tècnica s’ha fet del paviment i dels riscos que comporta, així com si la rehabilitació integral anunciada es farà dins del termini previst, quin pressupost tindrà i quina durada tindran les obres.
“La N-260 és una via estratègica per a la Cerdanya i el Pirineu, i mantenir-la en aquest estat durant setmanes comporta un risc inassumible”, ha reblat la senadora, que també vol saber quines mesures provisionals de seguretat s’estan aplicant mentre no s’executen les obres definitives per garantir la seguretat dels usuaris i evitar accidents als trams més degradats.
