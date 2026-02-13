Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vendaval històricCarnaval de SolsonaPlans cap de setmanaFesta de la LlumVideoclip RosalíaAtlètic-BarçaBaxi Manresa
instagramlinkedin

L'empresariat de Cerdanya i Alt Urgell busca joves en pràctiques

Un programa fomenta la presència d'universitaris a l'economia dels pobles i impulsa la competitivitat local

Joves de la Cerdanya en una fira del treball

Joves de la Cerdanya en una fira del treball / CCC

Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

El Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya ha posat en marxa el programa Pràcticum Odisseu 2026, una iniciativa que té com a objectiu fomentar l’estada de joves universitaris en pràctiques remunerades en empreses i entitats ubicades en municipis rurals Leader. La proposta busca, alhora, incentivar el retorn i l’establiment de joves en zones rurals i contribuir a millorar la competitivitat empresarial local a través del talent humà.

El programa s’adreça a empreses i institucions de municipis rurals Leader que puguin oferir pràctiques qualificades a estudiants universitaris. També està destinat a estudiants de grau que hagin superat almenys el 50% dels crèdits o a estudiants de màster oficial d’alguna de les 12 universitats del sistema universitari català.

Les pràctiques tenen una durada mínima de 300 hores, a realitzar durant el curs acadèmic vigent, habitualment els mesos d’estiu, i en tot cas abans del 15 de setembre de 2026. S’ha consolidat un increment de la remuneració, que serà com a mínim de 7 euros bruts per hora, amb un finançament públic del 60% de les primeres 300 hores, equivalent a 1.260 euros d’ajut.

Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al dilluns 9 de març, amb un màxim de dues ofertes per entitat a través del tràmit telemàtic a la pàgina web d’Odisseu. Posteriorment, els estudiants podran consultar les ofertes publicades i enviar la seva candidatura entre el 13 de març i el 14 d’abril.

L’àmbit territorial del programa comprèn tots els municipis de les comarques rurals Leader de Catalunya. La iniciativa compta amb el suport dels 11 grups d’acció local, la xarxa de professionals de Joventut i l’Associació d’Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya (ARCA). El projecte està finançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, pel Fons Europeu de Desenvolupament Rural (FEADER) en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PEPAC 2023-2027), i per l’Agència Catalana de Joventut.

Notícies relacionades

Els ajuts del Pràcticum Odisseu també compten amb el suport organitzatiu i econòmic de la Direcció General de Joventut del Departament de Drets Socials i Inclusió, la Direcció General d’Universitats del Departament de Recerca i Universitats i l’AGAUR, així com de les 12 universitats del sistema universitari català.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
  2. El vent paralitza la Catalunya central i deixa ratxes de fins a 138 km/h, arbres caiguts i trens suspesos
  3. Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
  4. Pugen a 61 els ferits pel fort vent a Catalunya, dos d'ells en estat greu
  5. Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
  6. La benzinera de la carretera de Cardona de Manresa podria reobrir aviat
  7. Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
  8. Un arbre de grans dimensions amenaça de caure pel vent al Sant Joan d’en Coll de Manresa

Viure la fantasia ‘Bridgerton’ a Barcelona és més que possible

Viure la fantasia ‘Bridgerton’ a Barcelona és més que possible

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal lidera l’estudi sobre 150 anys d’història de l'entorn natural per guiar la restauració europea

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal lidera l’estudi sobre 150 anys d’història de l'entorn natural per guiar la restauració europea

El Carnestoltes de Bagà arrenca avui amb els actes destinats als més petits

El Carnestoltes de Bagà arrenca avui amb els actes destinats als més petits

L'empresariat de Cerdanya i Alt Urgell busca joves en pràctiques

L'empresariat de Cerdanya i Alt Urgell busca joves en pràctiques

Les cites alternatives de Sant Valentí es viuen a Barcelona

Les cites alternatives de Sant Valentí es viuen a Barcelona

Una cuina arrelada al paisatge del Berguedà

Una cuina arrelada al paisatge del Berguedà

Les millors festes de disfresses per celebrar el Carnaval

Les millors festes de disfresses per celebrar el Carnaval

Catalunya torna a la normalitat després d'un vendaval històric que deixa un mort i encén el debat sobre les alertes

Catalunya torna a la normalitat després d'un vendaval històric que deixa un mort i encén el debat sobre les alertes
Tracking Pixel Contents