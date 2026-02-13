L'empresariat de Cerdanya i Alt Urgell busca joves en pràctiques
Un programa fomenta la presència d'universitaris a l'economia dels pobles i impulsa la competitivitat local
El Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya ha posat en marxa el programa Pràcticum Odisseu 2026, una iniciativa que té com a objectiu fomentar l’estada de joves universitaris en pràctiques remunerades en empreses i entitats ubicades en municipis rurals Leader. La proposta busca, alhora, incentivar el retorn i l’establiment de joves en zones rurals i contribuir a millorar la competitivitat empresarial local a través del talent humà.
El programa s’adreça a empreses i institucions de municipis rurals Leader que puguin oferir pràctiques qualificades a estudiants universitaris. També està destinat a estudiants de grau que hagin superat almenys el 50% dels crèdits o a estudiants de màster oficial d’alguna de les 12 universitats del sistema universitari català.
Les pràctiques tenen una durada mínima de 300 hores, a realitzar durant el curs acadèmic vigent, habitualment els mesos d’estiu, i en tot cas abans del 15 de setembre de 2026. S’ha consolidat un increment de la remuneració, que serà com a mínim de 7 euros bruts per hora, amb un finançament públic del 60% de les primeres 300 hores, equivalent a 1.260 euros d’ajut.
Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al dilluns 9 de març, amb un màxim de dues ofertes per entitat a través del tràmit telemàtic a la pàgina web d’Odisseu. Posteriorment, els estudiants podran consultar les ofertes publicades i enviar la seva candidatura entre el 13 de març i el 14 d’abril.
L’àmbit territorial del programa comprèn tots els municipis de les comarques rurals Leader de Catalunya. La iniciativa compta amb el suport dels 11 grups d’acció local, la xarxa de professionals de Joventut i l’Associació d’Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya (ARCA). El projecte està finançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, pel Fons Europeu de Desenvolupament Rural (FEADER) en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PEPAC 2023-2027), i per l’Agència Catalana de Joventut.
Els ajuts del Pràcticum Odisseu també compten amb el suport organitzatiu i econòmic de la Direcció General de Joventut del Departament de Drets Socials i Inclusió, la Direcció General d’Universitats del Departament de Recerca i Universitats i l’AGAUR, així com de les 12 universitats del sistema universitari català.
