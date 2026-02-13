Del vent a la neu: la Cerdanya i el Berguedà es tornen a emblanquinar
El Meteocat ha emès diversos avisos per nevades que deixaran més de 20 cm al Pirineu i ventades arreu de Catalunya per aquest cap de setmana, després del pas de la borrasca Nils
El vendaval històric d'aquest dijous ha deixat pas a l'arribada d'un nou front. Catalunya viu aquest divendres un dia passat per aigua i neu a cotes d'alta muntanya. És el cas de la Cerdanya, on al matí ha començat a caure una lleugera nevada que ha agafat a teulades i jardins de municipis com Puigcerdà i Llívia.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per neu que pot deixar des de les 19 hores d'aquest divendres i fins dissabte gruixos de més de 20 centímetres en cotes superiors als 1.300 metres. Ara per ara, la nevada s'estén per la vall de la Cerdanya i també afecta cotes altes -d'entre 900 i 1.000 metres- del Berguedà, com ara a la població de Bagà. En un vídeo difós pel Servei Català de Trànsit, es pot veure com la precipitació cau en forma de neu a la C-16, al seu pas per Guardiola de Berguedà. També neva amb ganes a la C-14, a Organyà.
Crida a extremar la prudència a la carretera
Davant la previsió de neu, el servei ha fet una crida a extremar la prudència en desplaçaments a l'N-260 i la C-16, així com a altres vies de l'Alt Urgell, Solsonès i Berguedà. També ha aprofitat per compartir una sèrie de recomanacions si la nevada et sorprèn de camí a la muntanya. Entre els consells, hi ha la recomanació de dur sempre cadenes al vehicle, reduir la velocitat, conduir i frenar amb suavitat i augmentar la distància de seguretat si les condicions meteorològiques empitjoren.
Dissabte torna el vent
La calma sembla que no durarà gaire. Després del pas de la borrasca Nils, els models apunten que a partir d’aquesta tarda arribarà un altre front que tornarà a activar avisos per vent intens a arreu de Catalunya. Segons adverteix l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), a partir avui s’espera l’arribada de l’Oriana. Es tracta de la 15a borrasca des que va començar la tardor i l’11a des que va començar aquest 2026.
El nou temporal deixarà ventades amb ratxes de més de 90 km/h a bona part de la Catalunya central aquest cap de setmana. L'episodi durarà fins diumenge i tindrà especial afectació al Berguedà, el Solsonès, l'Alt Urgell i la Cerdanya.
