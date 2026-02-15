La Fundació Bosch Aymerich de la Masella ha concedit ajuts per a 21 estudiants dels pobles del domini esquiable de l'estació
Destina 840.052 euros a donar suport a famílies de joves que fan estudis de grau mitjà i superior i a les que els tenen a la universitat
La Fundació Bosch Aymerich, accionista majoritari de Masella, ha concedit ajuts per a 21 estudiants que tenen projectes destinats a impulsar idees per transformar positivament la vida de les persones i el territori, coherent amb els principis fundacionals que recull l’esperit del fundador, Josep M Bosch Aymerich. El total dels diners destinats a aquests projectes és de 840.052 euros. Des del 2020, s'han destinat 3,2 milions a aquests reconeixements.
Les partides més importants dels ajuts van destinades als escolars, als estudiants de grau mitjà i superior i als universitaris: d’una banda, amb les beques-estudi pels joves d’Alp, Das, Urús, Toses i Bagà; i, de l’altra, amb les setmanes blanques per tal de fomentar la pràctica de l’esquí entre els escolars. Infants i joves que seran futurs treballadors del territori, en què el món de la neu té un pes específic molt important. També hi ha ajuts per a temes assistencials i de la salut, de l’esport, de la cultura, de l’associacionisme i del patrimoni arquitectònic.
Dissabte es van lliurar les Beques-estudi de la Fundació Bosch i Aymerich a l’Hotel & Spa La Collada, al municipi de Toses (Ripollès). Arribaven a la desena edició. Les beques d'estudiants, dotades amb 2.200 euros, han estat concedides a joves d'Alp, Das i Urús (Cerdanya), Toses (Ripollès) i Bagà (Berguedà), que són els municipis pels quals s’estén el domini esquiable de Masella i d’Alp 2500 (La Molina + Masella). Aquestes beques tenen la finalitat de ser una ajuda per a les famílies amb fills que fan el cicle mitjà o superior i per a les que en tenen a la Universitat fent estudis de grau. A l'acte, hi van participar els alcaldes dels municipis del domini de Masella i els patrons de la Fundació.
Més de 4.600 alumnes a les setmanes blanques
Aquest 2026 la Fundació ha renovat, amb l’aprovació de convenis de col·laboració per la realització de les Setmanes Blanques de la Cerdanya per part de tots els centres educatius de la comarca de la Cerdanya. Amb aquest projecte, 4.678 alumnes ceretans han pogut gaudir de les setmanes blanques, que tenen com a objectiu potenciar la participació de les escoles de la Cerdanya en la pràctica de l’esquí.
L’aportació de la Fundació a les Setmanes Blanques va destinada a l’assumpció de la totalitat del cost del transport, les assegurances i els àpats de l’alumnat a pistes. I l’estació de Masella subvenciona el cost dels forfets i del material del servei de lloguer.
Els impulsors de la iniciativa consideren que a través de les Setmanes blanques molts alumnes tenen el primer contacte amb la neu, un sector que els pot ser en un futur una sortida laboral.
L’impacte econòmic de Masella a la Cerdanya s’avalua en 68,1 milions d'euros i representa el 19% del Valor Afegit Brut anual d’aquesta comarca. Masella té una plantilla fixa de 30 persones, durant nou mesos arriba a 101 persones. Durant la temporada d'esquí hi treballen fins a 305 persones de mitjana, i en temporada alta, fins a 706.
