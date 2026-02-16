Empresariat Cerdanya demana la compareixença de Núria Parlon per la gestió de pla Ventcat
La patronal denuncia que durant els dies posteriors a la ventada, tot i que el pla ja havia estat formalment aixecat, es van continuar rebent alertes en una situació 'desproporcinada'
Els empresaris de la Cerdanya no es queden amb els braços plegats després de l’aturada del país de la setmana passada i han pres la iniciativa. L’associació Empresariat Cerdanya ha reclamat la compareixença al Parlament de la consellera d’Interior, Núria Parlon, perquè doni explicacions sobre la gestió del pla Ventcat activat el 12 de febrer, una decisió que consideren desproporcionada i mancada d’una adequada territorialització.
El col·lectiu empresarial qüestiona la versió del Govern, que ha defensat que les mesures van servir per reduir “riscos”. Segons Empresariat Cerdanya, en territoris com la Cerdanya i altres zones del Pirineu les afectacions van ser mínimes o inexistents, però tot i així es van aplicar restriccions generalitzades que van tenir un impacte directe i negatiu sobre l’activitat econòmica.
A més, l’entitat denuncia que durant els dies posteriors, tot i que el pla ja havia estat formalment aixecat, es van continuar rebent alertes, fet que va generar desconcert entre la població i el teixit empresarial. Per als empresaris, aquestes comunicacions contradictòries erosionen la confiança en els sistemes d’emergència.
Empresariat Cerdanya també critica que no s’hagi fet públic cap estudi tècnic detallat que avali la decisió ni s’hagi valorat prou la casuística específica de cada territori. “El vent no va afectar de manera homogènia tot el país, i les mesures haurien d’haver estat adaptades a la realitat climàtica i geogràfica de cada zona”, remarquen.
La reclamació, subratllen, no és aïllada. Diversos alcaldes, entitats empresarials i formacions polítiques han posat en dubte la manca de proporcionalitat i han demanat territorialitzar les decisions. En aquest sentit, l’associació s’adhereix a la petició de Junts per Catalunya perquè hi hagi explicacions públiques sobre la gestió del Ventcat, i demana a Esquerra Republicana de Catalunya i a la CUP que impulsin formalment la compareixença de la consellera. Alhora, reclamen al Partit dels Socialistes de Catalunya que revisi els protocols activats i garanteixi una segmentació real del territori en l’aplicació de les mesures.
Tot i que Parlon ha defensat que l’aturada es va basar en criteris tècnics, Empresariat Cerdanya insisteix que aquests criteris han de ser transparents, públics i adaptats a cada territori. “Les administracions han de vetllar per la seguretat, però també han d’evitar generar temors innecessaris o percepcions de risc que no s’ajustin a la realitat de cada zona”, afegeixen.
Per tot plegat, el col·lectiu reclama una revisió profunda dels protocols del Ventcat i, per extensió, de tots els protocols de risc activats pel Govern, amb l’objectiu de garantir una aplicació realment territorialitzada, tècnicament fonamentada i equilibrada amb la realitat social i econòmica del país.
