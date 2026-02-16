'Explica'm una història': una dècada de cultura cerdana per a tots els públics
L’edició del 2026 inclou quatre conferències, una visita guiada i la presentació de dos llibres, amb ponents del territori especialitzats en el patrimoni local
El cicle de divulgació històrica “Explica’m una història” ha complert una dècada d’històries locals i s’ha consolidat com una de les grans referències culturals de la Cerdanya i ha convocat aquest 2026 a l'onzena edició. La cita, consoliada com una referència a la comarca, ha previst una proposta que inclou quatre conferències, una visita guiada i la presentació de dos llibres. La primera cita tindrà lloc divendres 20 de febrer, a les 7 de la tarda, a la sala Sebastià Bosom de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya.
La iniciativa, que va néixer l’any 2015, s’ha consolidat com una de les activitats de més èxit del servei arxivístic cerdà. El cicle està impulsat des dels seus inicis pel Consell Comarcal de la Cerdanya, el Grup de Recerca de la Cerdanya i el mateix Arxiu Comarcal.
El programa d’aquest any, que es desenvoluparà entre els mesos de febrer i març, comptarà amb dos historiadors i dos doctors en Història, tots ells vinculats al territori. Les ponències giraran entorn del patrimoni i la història de la Cerdanya, amb la voluntat d’apropar el coneixement acadèmic al públic en general. A més de les xerrades, el cicle incorporarà una visita guiada i la presentació de dues novetats editorials relacionades amb la temàtica comarcal.
Com ja és habitual, totes les conferències seran enregistrades en vídeo i es podran recuperar posteriorment al canal de l’Arxiu Comarcal a YouTube, fet que permet ampliar l’abast del cicle més enllà de l’assistència presencial i mantenir viu l’esperit divulgatiu que l’ha caracteritzat al llarg d’aquests deu anys.
