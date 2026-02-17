El Museu Cerdà tanca temporalment per redefinir el seu projecte i encarar una nova etapa
L'Ajuntament obre un període d'anàlisi del rol de l'equipament per la cultura de Puigcerdà i la Cerdanya
El Museu Cerdà de Puigcerdà romandrà tancat de manera temporal per donar pas a un procés de reestructuració impulsat per l’Ajuntament amb l’objectiu de repensar i reforçar el seu projecte museístic. Segons ha informat el consistori, la mesura ha de servir per “establir les bases d’una nova etapa més dinàmica i propera” d’un equipament considerat clau per al patrimoni cultural de tota la comarca.
Malgrat el tancament del museu, el Casal d’Avis, que comparteix l’edifici en concessió amb la Fundació Adis, continuarà desenvolupant amb normalitat la seva activitat quotidiana. Això permetrà que l’espai segueixi sent un punt de trobada i de vida social per a una part important de la població, mentre es treballa en la redefinició del projecte museístic.
Actualment, el Museu Cerdà compleix una doble missió. D’una banda, és el centre de referència de la Cerdanya per a la divulgació del seu patrimoni històric i etnològic a través de les seves exposicions fixes. De l’altra, exerceix també com a seu d’activitats socials i de cultura popular, acollint trobades, actes i iniciatives del teixit associatiu local, una funció que es mantindrà viva amb el Casal d’Avis mentre duri el tancament de l’àmbit museístic.
Un recorregut per la vida i la història de la Cerdanya
El Museu Cerdà ofereix dues grans exposicions permanents, que permten explicar la identitat de la comarca a visitants i veïns.
La primera és “La casa cerdana”, situada a la planta baixa, un recorregut per l’evolució de la casa rural i de la família a la Cerdanya des de mitjan segle XIX fins a finals del XX. A través d’objectes, recreacions i recursos interactius, l’exposició mostra com van canviar el treball al camp, les relacions laborals, l’arquitectura de les masies i l’estructura familiar. Espais com el badiu —el magatzem de la producció—, el puela que feia de cuina i centre de la vida domèstica, el bressol de l’hereu o l’arca de núvia permeten entendre com funcionava la casa tradicional i quin paper hi tenien homes, dones i infants. Tot plegat es complementa amb pantalles interactives, fotografies d’època i un audiovisual que recrea sons i veus del passat.
La segona gran mostra és “Conventus”, ubicada al soterrani del museu, a les antigues dependències del convent de les Carmelites Descalces. L’exposició explica, d’una banda, el paper dels convents medievals de Puigcerdà —com els dels dominics i els franciscans— i, de l’altra, la vida de clausura de les monges que van ocupar l’edifici fins al segle XIX. El recorregut, dividit en diversos espais, combina objectes originals, hàbits monacals, la mina d’aigua, la cripta i una ambientació sonora de cant gregorià i lletanies que reforça la sensació de recolliment i austeritat pròpia del món conventual. El punt final és un audiovisual a la cripta que convida a la reflexió sobre el ritual de la mort i la vida eterna.
Amb aquest bagatge, l’Ajuntament vol aprofitar el tancament temporal per revisar i actualitzar el projecte del Museu Cerdà, amb la voluntat que aquesta nova etapa permeti posar encara més en valor unes exposicions que expliquen, des de la vida quotidiana pagesa fins a la història religiosa de Puigcerdà, l’essència d’una comarca amb una identitat pròpia molt marcada. L’objectiu és que, quan torni a obrir portes, el museu ho faci amb una proposta renovada, més dinàmica i connectada amb el públic d’avui.
