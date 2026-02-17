Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Puigcerdà renovarà el clavegueram per frenar l'aparició de sots als carrers

Un contracte de nou milions en quinze anys ha de permetre reparar les fuites de la xarxa, separar aigües pluvials i residuals i frenar la creació d'esvorancs a la via pública

Carrers amb sots i deformacions pel subsol a Puigcerdà

Carrers amb sots i deformacions pel subsol a Puigcerdà / MIQUEL SPA

Puigcerdà

L’Ajuntament de Puigcerdà ha posat en marxa un projecte d’externalització de la gestió del servei d’aigua i clavegueram amb un contracte previst de nou milions d’euros durant quinze anys, amb l’objectiu d’afrontar una renovació integral i progressiva de la xarxa. El consistori ha determinat que les fuites que pateix el subsol son la causa de molts dels forats que van apareixent als carrers.

Un cop superat el període d’exposició pública, el consistori iniciarà el procés de licitació del contracte, que haurà de permetre finançar les obres mitjançant un sistema d’amortitzacions a llarg termini. El primer pas del nou model serà una auditoria completa de l’estat actual del clavegueram i de la xarxa d’aigua, per disposar d’una diagnosi precisa de les mancances i prioritats.

Un dels punts clau del projecte és la separació de les aigües pluvials (aigües blanques) de les aigües residuals (aigües brutes), una assignatura pendent a Puigcerdà que provoca sobrecàrregues al sistema i agreuja el deteriorament de les canonades. A aquesta actuació s’hi afegirà la substitució de les antigues conduccions de fibrociment, tant a la xarxa d’aigua potable com al clavegueram.

Aquesta situació és una de les causes principals del mal estat de molts carrers del municipi. Les fuites d’aigua i les filtracions subterrànies debiliten la base del paviment i acaben generant sots i esvorancs a la via pública. Casos recents, com els enfonsaments detectats davant del Casino, al carrer Pons i Gasch o al passeig de la Sèquia, s’expliquen per aquest procés de degradació del subsol, segons han explicat tant el regidor responsable, Celso Llombart com l'alcalde, Joan Manel Serra.

En aquest escenari, un dels episodis més greus es va produir fa dos anys a l’antiga Duana, on una fuita al clavegueram va provocar un esvoranc de més de cinc metres de diàmetre i diversos metres de profunditat, després que el terreny s’anés buidant progressivament sota el paviment.

Des del consistori es reconeix que anys de manca d’inversió han portat la xarxa a una situació crítica, i per això el projecte d’externalització es complementarà amb partides específiques als pressupostos municipals per executar actuacions urgents i millorar un servei considerat essencial per al bon funcionament i la seguretat de l’espai públic.

