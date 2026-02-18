El Govern presenta a la Cerdanya l'Arxiu Comarcal del futur
Generalitat, Ajuntament i Consell es coordinen per construir un edifici modern i adaptat a la tradició del paisatge amb una inversió de 4,3 milions d'euros
Puigcerdà ha viscut aquest dimecres la presentació del projecte arquitectònic del seu futur nou Arxiu Comarcal. Es tracta d'un edifici modern de quatre plantes, amb dues de soterrades, que es construirà a la Ronda dels Torreons seguint un disseny d'integració en el paisatge i que, segons han argumentat els seus arquitectes, dialogarà tant amb la tradició de la comarca com amb els estils eclèctics i classicistes dels últims segles.
La construcció del nou Arxiu Comarcal serà possible gràcies a la col·laboració entre les tres institucions. L'Ajuntament ha cedit el terreny i es farà càrrec del manteniment de l'edifici, el Govern de la Generalitat en pagarà la construcció amb un pressupost de 4,3 milions d'euros i el Consell Comarcal, titular de l'Arxiu, el gestionarà. Les obres han de començar el mes de setembre i, amb un termini d'execució de dos anys, haurien d'estar enllestides el 2028, any en el que ha estat fixada l'estrena.
La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha presentat aquest dimarts a Puigcerdà el projecte arquitectònic de la nova seu de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya (ACCE), un equipament que ha de posar fi a les mancances d’espai i de funcionalitat de l’actual arxiu, instal·lat des del 1989 a l’antic convent de Sant Domènec.
L’acte ha aplegat també l’alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra; el president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia; els arquitectes Anna Feu i Carlos Godoy, del despatx Feu i Godoy Arquitectura, i la directora de l’arxiu, Erola Simon. La presentació ha servit per desgranar les característiques estructurals i funcionals d’un edifici concebut per respondre als estàndards del segle XXI en conservació i accés a la documentació.
El projecte és possible gràcies a un conveni de col·laboració entre el Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de Puigcerdà. L’acord preveu una inversió de 4,3 milions d’euros aportats pel Departament de Cultura a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, mentre que el consistori assumirà posteriorment les despeses de manteniment de l’equipament.
“En un món on la informació creix i es transforma a una velocitat vertiginosa, disposar d’un arxiu modern, preparat i adaptat als reptes del segle XXI és essencial”, ha subratllat Hernández, que ha volgut posar en valor la col·laboració institucional. La consellera ha remarcat que “amb aquest equipament la Cerdanya se situa a l’avantguarda en la preservació documental i en l’atenció a la ciutadania amb eines modernes per facilitar l’accés a la informació” i ha recordat que el projecte s’emmarca en el Pla d’Arxius i Gestió Documental de Catalunya, el full de ruta per a la transformació del sistema d’arxius del país.
La nova seu s’alçarà en un solar municipal de l’avinguda dels Torreons, a la falda oest de Puigcerdà, i dotarà la comarca d’un espai plenament adaptat als requisits tècnics i constructius que exigeix la conservació òptima del patrimoni documental. El canvi permetrà superar definitivament les limitacions de l’edifici històric actual i facilitarà l’ingrés de nous fons d’interès comarcal procedents dels municipis, del consell comarcal i d’altres organismes públics que ja han manifestat la voluntat de transferir documentació.
Un arxiu clau per a la memòria de la comarca
L’Arxiu Comarcal de la Cerdanya forma part de la Xarxa d’Arxius Comarcals del Departament de Cultura. Creat el 1989, continua la tasca iniciada per l’arxiu municipal de Puigcerdà en la preservació del patrimoni documental de la comarca. El seu nucli fundacional es va constituir a partir del fons de l’Ajuntament de Puigcerdà —amb documentació dels segles XII al XX— i del fons notarial del districte de Puigcerdà, que fins aleshores es conservaven en dependències municipals.
Avui l’arxiu exerceix funcions d’arxiu comarcal i municipal, dona suport als ajuntaments en gestió documental i preservació del patrimoni, i té com a missió garantir la conservació, el tractament, l’accés i la difusió del llegat públic i privat de la Cerdanya. La seva gestió és compartida entre el Departament de Cultura, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Puigcerdà. Amb la nova seu, aquesta missió disposarà finalment de l’espai i les eines que requereix.
L'alcalde demana ajuda pel Museu
L'alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra, ha aprofitat la visita de la consellera per demanar-li suport per altres projectes de l'àmbit cultural, entre els quals principalment el del Museu Cerdà, el qual necessita una empenta per reimpulsar-se com a equipament local i comarcal. La consellera ha acceptat el repte i ha assegurat a l'alcalde que "ens teniu".
