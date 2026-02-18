L'Hospital de Cerdanya és als Jocs Olímpics de Milà
El centre mèdic del Pla de Rigolisa es fa seva la delegació olímpica en tant que referència en el seguiment dels atletes des de la seva especialització en patologies de muntanya
Els Jocs Olímpics d’Hivern de Milano-Cortina 2026 tenen accent pirinenc. Diversos esportistes catalans, formats i seguits al llarg dels anys al Pirineu, arriben al màxim escenari internacional amb l’Hospital de Cerdanya com a punt de referència mèdica i de preparació física. El centre mèdic transfronterer s'ha fet seu l'èxit dels atletes en tant que bona part de la delegació ha passat per les seves consultes.
La Unitat de Medicina de l’Esport i Activitat Física (UME) de l’Hospital acompanya els atletes de l’Alt Rendiment Català (ARC), amb seguiment individualitzat que inclou proves d’esforç amb anàlisi de gasos, ecocardiograma Doppler, estudis antropomètrics i protocols preventius per evitar lesions. Aquesta preparació invisible permet competir al màxim nivell amb garanties mèdiques i seguretat. “Veure com els esportistes creixen i arriben a uns Jocs Olímpics en plenitud és també motiu d’orgull per al territori”, expliquen des del centre.
L’esquí de muntanya debuta amb empremta catalana
Aquesta edició olímpica marca el debut de l’esquí de muntanya, disciplina on destaca una forta presència catalana. Entre els noms destacats hi ha Oriol Cardona Coll, competidor en esprint i relleu mixt; Maria Costa Díez, amb gran projecció; i Ot Ferrer Martínez, amb experiència mundialista i olímpica juvenil. Gran part del seu camí cap a l’elit s’ha construït amb el suport mèdic de l’Hospital de Cerdanya i amb entrenaments en escenaris pirinencs com Boí Taüll, seu de proves internacionals de la Copa del Món.
Una generació històrica en esquí de fons
En esquí de fons, Catalunya presenta per primera vegada tres representants en una mateixa disciplina olímpica: Jaume Pueyo, Bernat Sellés i Marc Colell. Formats al Pirineu i amb estades llargues al nord d’Europa, simbolitzen una generació que competeix de tu a tu amb les grans potències internacionals.
L’Hospital de Cerdanya també fa extensiu el seu suport a tota la delegació catalana, que inclou Kim Salarich (esquí alpí), Queralt Castellet i Nora Capell (snowboard), així com Nil Llop i Tomàs Guarinos en patinatge. Tots representen el talent, el sacrifici i la determinació d’un país que creix també a través de l’esport.
Des de la UME, el compromís és clar: l’alt rendiment no depèn només de la tècnica o l’entrenament, sinó d’una atenció global que integra salut física, equilibri emocional i prevenció. A l’Hospital es treballa per impulsar atletes, però sobretot per cuidar persones, convertint el centre en un referent per a esportistes de muntanya i d’alta exigència competitiva.
Amb aquesta proximitat i acompanyament, l’Hospital de Cerdanya es fa seu l’equip olímpic català, oferint suport mèdic i emocional a una generació que ja deixa empremta als Jocs d’Hivern i que reafirma el valor del Pirineu com a centre de formació i seguiment esportiu.
