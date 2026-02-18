Puigcerdà comença les obres per fer a l'antic CAT la seu de la Generalitat promesa pel 2023
L’equipament acollirà una vintena de treballadors, una Oficina d’Atenció a la Ciutadania i espais de cotreball, mentre el consistori reivindica el pes administratiu de la capital cerdana
Les obres de la futura seu corporativa de la Generalitat de Catalunya a Puigcerdà ja estan en marxa a l’edifici de l’antic Centre d’Acollida Turística (CAT), amb l’objectiu de reforçar la presència de l’administració catalana a la Cerdanya i millorar l’atenció a la ciutadania. La seu del Govern a la capital cerdana, la única de l'Alt Pirineu que no en te, va ser anunciada per la Generalitat l'any 2022 per ser estrenada el 2023 però diversos entrebancs han anat endarrerint el projecte.
L'actuació que ara s'ha iniciat preveu la instal·lació d’una vintena de treballadors dels departaments d’Economia i Finances i d’Empresa i Treball, així com la creació d’un espai de cotreball i diverses sales polivalents per a reunions i activitats. L’edifici també allotjarà una Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de 52 metres quadrats, amb dos informadors, pensada per facilitar tràmits i consultes als veïns de la comarca.
Els treballs, amb una durada prevista d’uns tres mesos, inclouen l’adequació dels espais interiors, la instal·lació d’un nou sistema de calefacció i l’obertura de nous punts de llum natural, amb la voluntat de convertir l’antic CAT en un nou pol administratiu de referència a la capital cerdana.
Un projecte marcat pel debat sobre el DARP
L’arrencada d’aquesta delegació ha patit dificultats. El procés ha anat lligat al trasllat de l’oficina comarcal d’Agricultura, l’antic DARP, que finalment va acabar establint-se a Bellver de Cerdanya, després que no prosperés l’acord inicial entre el departament i l’Ajuntament de Puigcerdà per ubicar el servei a l’antic CAT. Governat en aquell moment per ERC, igual que el departament, el municipi de Bellver va assumir el servei, que avui funciona amb normalitat a Talló.
Davant la negativa de Puigcerdà a perdre aquest equipament com a capital de comarca, el consistori va reaccionar modificant el conveni de cessió de l’edifici del CAT amb la Generalitat. El canvi, aprovat l’any passat encara amb el govern de Junts i Futur a Puigcerdà, permet que l’immoble pugui acollir qualsevol departament del Govern i no quedi reservat exclusivament a Acció Climàtica, l’àmbit on s’integrava l’antic DARP. D’aquesta manera, l’Ajuntament volia obrir la porta a l’arribada de més serveis de la Generalitat a la vila, més enllà dels d’Economia i Empresa, amb qui ja hi havia un acord inicial.
El nou marc també deixa oberta la possibilitat que, en el futur, el departament d’Acció Climàtica pugui tornar a tenir presència a Puigcerdà, encara que sigui de manera parcial, després que totes les seves dependències s’hagin concentrat a Bellver.
Amb aquesta operació, Puigcerdà se situa, juntament amb la Seu d’Urgell i Tremp, entre els municipis de l’Alt Pirineu i Aran que aposten per acostar l’administració al territori i reforçar el paper de les capitals comarcals com a nodes de serveis públics.
- UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Un incendi en un traster reconvertit en habitatge deixa cinc morts a Manlleu
- Conflicte entre Xavier Valls i TV3: la cadena obre expedient al periodista per la guerra amb 'Fanzone
- L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
- Més d’un terç dels estrangers que compren pisos a Manresa són marroquins
- La Baells, 50 anys després: així va néixer l'embassament que va transformar el Berguedà