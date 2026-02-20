La CUP vol prohibir la compra d'habitatges per destinar-los a segones residències: "A la Cerdanya n'hi ha més que d'ús residencial"
La diputada Laure Vega creu que l'acord entre el Govern i els Comuns sobre compres especulatives "no abasta" el conjunt del país
Maria Pratdesaba (ACN)
La CUP vol prohibir la compra d'habitatges per destinar-los a segones residències. Així ho va afirmar aquest dijous la diputada Laure Vega en una atenció als mitjans després de saber que el Govern i els Comuns han arribat a un acord en matèria de compres especulatives que sí que permet comprar una segona residència si aquesta es troba en municipi diferent de l'habitual. Els cupaires són del parer que "no es poden continuar comprant cases en llocs on pràcticament no viu ningú" i posa d'exemple la Cerdanya. Vega subratlla que en zones de la comarca "hi ha més segones residències que cases d'ús residencial" i que això expulsa la gent dels seus municipis.
En la compareixença d'ahir, la diputada va explicar que la proposició de llei que van registrar la setmana passada defensa que la compra d'habitatges només ha de poder ser per ús residencial i ha assegurat que "el fenomen de terceres, quartes i cinquenes residències tancades la major part de l'any s'ha d'acabar". "Una família, un habitatge", ha reivindicat la diputada.
L'acord rubricat entre el Govern i els Comuns permet, de manera "excepcional" la compra d'una "única segona residència" en un municipi diferent de l'habitatge habitual. En el cas d'heretar un pis, si no es destina a habitatge propi o d'un familiar de primer grau, s'haurà de posar a lloguer habitual, d'acord amb el règim de contenció de rendes aplicable.
La diputada ha matisat que la seva proposta no posa el focus en les segones residències ja adquirides o en casos d'herències, sinó que se centra a condicionar les futures compres d'habitatge a l'ús residencial. "El que no permetria la llei de la CUP és comprar estocs de pisos per treure'ls del mercat residencial. No comprar sisenes residències", ha dit.
Compra d'habitatges per destinar-los al lloguer
Pel que fa a la compra d'habitatges per destinar-los al lloguer, la CUP no fixa cap nombre màxim d'immobles que pot adquirir un propietari, a diferència dels Comuns, que sí que reclamen que una persona només pugui comprar quatre habitatges per a ús propi o per llogar-los.
La CUP, en canvi, creu que una "restricció suficient" del preu del lloguer és suficient i que no cal establir un màxim de pisos que un propietari pot comprar. "Si es posen a lloguer d'una manera justa, no creiem que sigui el principal conflicte que tenim. Nosaltres no volem buidar el mercat del lloguer, sinó controlar-lo".
Declaració de zones de mercat tensionat
Un altre dels punts que Vega rebutja de la proposta dels Comuns és la declaració de zones de mercat tensionat. Els anticapitalistes plantegen fer servir les vegueries com a mecanisme per declarar "tota Catalunya tensionada", una eina que permetria reduir de manera unitària els preus. Per a fer-ho, no caldria fer cap modificació legal, sinó que només seria necessària una declaració de la Generalitat, segons la CUP.
Vega va admetre que encara no han pogut analitzar al detall la proposta dels Comuns acordada amb el Govern, però que creuen que "no abasta" el conjunt del país precisament perquè no permet declarar tot Catalunya com a zona tensionada, com sí que ho preveu la seva proposició de llei que va registrar el seu partit al Parlament.
En tot cas, la diputada va demanar que hi pugui haver un debat parlamentari "de forma comuna" i va dir que el que tindria més "sentit" és poder discutir les dues lleis alhora per a trobar els "encaixos legals" que millor solucionin el problema. "S'han de tenir en consideració les dues propostes, perquè és un problema del conjunt del país", va sentenciar.
Proposició de llei de la CUP
La proposició de llei que la CUP va registrar també contempla, entre d'altres, reservar un 70% del sostre per habitatge de protecció oficial en noves transformacions i un 50% per edificis de nova construcció; permetre que el Jurat d'Expressió de Catalunya fixi el preu de compra en situacions "de desacord" durant el tanteig i retracte; o augmentar el sòl de titularitat pública, passant del 10% actual al 30%.
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà amaga un camp de concentració del franquisme
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca