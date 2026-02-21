«Creiem que trobarem altres restes de l’estàtua de Livia, i de dues més»
L’historiador César Carreras apunta que al jaciment hi ha d’haver dues figures més, del marit de Drusil·la, August, i de l’emperador Tiberi
El tros d’estàtua descobert al Fòrum romà de Llívia és un element crucial per establir una connexió entre el jaciment i la figura de Livia Drusil·la. Una descoberta que, alhora, obre una nova perspectiva de les excavacions, tal com apunta el doctor en Història Antiga i Arqueologia UAB i coautor de l’estudi César Carreras.
«L’estàtua és molt important perquè ens lliga el nom del personatge històric de Livia Drusil·la amb aquest jaciment i la vila de Llívia. En principi pensem que està dedicada a la ciutat per aquest personatge», explica Carreras. Segons les primeres hipòtesis, la figura representaria l’emperadriu Livia Drusil·la, vinculada estretament a l’emperador August, i la dedicatòria de l’estàtua podria indicar que el temple de Llívia estava dedicat a ella o a la família imperial. El fet que l’estàtua estigués fragmentada ha dificultat la seva identificació, però Carreras afegeix que, «la idea ha estat, a partir d’aquest fragment, i parts d’ulls i cabell, identificar-la com l’emperadriu i dona d’Agust, Livia Drusil·la». Un dels aspectes més sorprenents pels historiadors és que una ciutat porti el nom d’una dona imperial, cosa poc habitual en època romana. Carreras destaca que Livia Drusil·la va ser una de les dones més influents de la seva època, tant pel seu paper davant de l’emperador com per la seva rellevància en els culte i les pràctiques religioses: «és un personatge que té molt de culte aquí a la Península Ibèrica, i penso que fins ara no l’havíem destacat prou en l’arqueologia de casa nostra.»
L’estudi d’aquesta peça també obre la porta a la connexió de Llívia amb altres jaciments i ciutats de l’antiga Roma. Carreras apunta que el nom de Llívia apareix en altres llocs de la Península Ibèrica i més enllà, com a Turquia, Jordània i fins i tot a Sicília, indicant una possible vinculació directa de l’emperadriu amb aquests territoris: «hi ha almenys dues ciutats a Turquia, una a Jordània i també alguna a Sicília que tenen el nom de Llívia. O sigui, són cinc ciutats possiblement que tinguin el nom de l’emperadriu», explica Carreras.
Quant al futur de les excavacions, el responsable de les investigacions al Fòrum romà de Llívia preveu noves troballes, tot i que adverteix que la cultura romana deixa pocs vestigis evidents: «el que ens queda per fer a l’excavació és definir les estructures del Fòrum; sabem que la part central del Fòrum és el pati i que l’esplanada en aquest cas no està coberta. Aquí hem descobert que hi ha un metre i mig de residus i restes amb molt material», comenta. Per això, remarca Carreras, els arqueòlegs tenen esperances de trobar encara més restes de peces i escultures en aquesta part central de l’edifici, entre els quals alguna altra de la figura de l’emperadriu i d’altres dues: «creiem que hi ha d’haver tres escultures dedicades a la família imperial: de Livia Drusil·la, del seu home, August, i, en tercer lloc, del mateix emperador Tiberi.»
