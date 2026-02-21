L'Hospital de Cerdanya rep un premi per la cooperació fronterera
El centre ha estat destacat per la fórmula jurídica innovadora i el model transfronterer en sanitat que han permès garantir una assistència mèdica de proximitat a la població de la la vall i el Capcir
L’AECT Hospital de Cerdanya ha estat distingit amb la Menció Especial de Salut en el marc del XXV Prix Pyrénées, un guardó que celebra els 25 anys de cooperació franco-espanyola. Aquest reconeixement destaca el paper clau del centre sanitari transfronterer en la garantia de l’assistència sanitària de proximitat a la Cerdanya i el Capcir, així com la seva contribució a la cooperació entre França i Catalunya.
L’acte de lliurament es va celebrar a l’Estació de França de Barcelona, on prop de 200 representants del món empresarial, institucional i de la societat civil van commemorar les iniciatives que han enfortit les relacions entre ambdós països. En aquesta edició especial, el jurat va reconèixer l’Hospital de Cerdanya com un model únic de cooperació sanitària transfronterera a Europa, una fórmula jurídica innovadora que integra sistemes, professionals i cultures sanitàries sota l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT).
Una cooperació única a Europa
Xavier Conill, director general de l’AECT Hospital de Cerdanya, va recollir el guardó juntament amb el Grégory Guibert, director general adjunt. Conill va expressar el seu agraïment pel reconeixement, destacant la tasca dels més de 300 professionals que treballen al centre, així com la importància del projecte per a la població de la Cerdanya i el Capcir. "Aquest reconeixement és el fruit de més de 20 anys de treball conjunt amb els governs català i francès, així com amb les institucions sòcies, per garantir un servei públic sanitari essencial en un territori profundament europeu", va subratllar.
Guibert va afegir que l’Hospital de Cerdanya és un símbol de cooperació exemplar entre França i Catalunya, i va destacar el paper crucial del centre en l’atenció a la població francesa del territori. "Sense l'Hospital de Cerdanya, la Cerdanya i el Capcir haurien quedat desprotegits en situacions d'emergència sanitària com el doble tall de les vies RD 66 i RN 20, causades per despreniments", va explicar.
Un hospital de proximitat essencial per a la població francesa
Des de la seva obertura, l’Hospital de Cerdanya ha vist augmentar un 128% la població francesa atesa, convertint-se en un referent sanitari per als habitants del territori. Per a nombroses atencions, com la maternitat, la hemodiàlisi o el cribratge del càncer de mama, l’única alternativa per a la població francesa és desplaçar-se a més de dues hores de trajecte per carretera. "L’Hospital és una resposta essencial per a la ciutadania, amb una oferta mèdica de qualitat i segura", va afirmar Guibert.
Reconeixement a la cooperació transfronterera
Durant l’acte, el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, va destacar que "la cooperació transfronterera no és només una política pública, sinó una manera d’entendre Europa". Va afegir que el Govern de Catalunya continuarà aprofundint la relació estratègica amb França i amb la Regió d’Occitània, una opinió que va ser reforçada per la presidenta de la Regió d’Occitània, Carole Delga, qui va subratllar la importància de les aliances sòlides entre ambdós territoris.
Per la seva banda, el president de la Cambra Francesa de Barcelona, David Cabero, va fer èmfasi en la importància de projectes com l’Hospital de Cerdanya, que reflecteixen la profunditat dels vincles entre els dos països.
Un compromís amb la sanitat pública i de qualitat
Des de l’AECT Hospital de Cerdanya, es van agrair sincerament tots els reconeixements i es va reafirmar el compromís amb una sanitat pública de qualitat, integrada i europea. El premi reforça el seu compromís amb la cooperació transfronterera i amb l’objectiu de continuar treballant per garantir que la cooperació entre els territoris sigui una realitat tangible al servei de les persones.
Amb aquest reconeixement, l’Hospital de Cerdanya es consolida com un model de cooperació sanitària que ha millorat l’accés a l’assistència mèdica a la regió, tot contribuint al desenvolupament de la cooperació institucional entre els dos països.
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa