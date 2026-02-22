Festa del Trinxat: Puigcerdà es fa capital gastronòmica amb Cuina Pirinenca
Ajuntament i gremi local de xefs ofereixen una gala amb 600 comensals que viurà un procés de més popularització aprofitant el 30è aniversari de l'any que ve
Puigcerdà ha celebrat aquest dissabte al vespre una 29a edició de la Festa del Trinxat que ha fet de la vila la capital de la cuina pirinenca, amb un menú tret del receptari tradicional i reimpulsat cap a la gastronomia actual amb noves el·laboracions. La Festa ha concentrat sis-cents comensals en una rebaixa d'un terç del que acollia en els últims anys a fi efecte d'ajustar el pressupost i millorar tant la comoditat dels assistents com la seguretat. A la cita hi van acudir una generosa representació política amb l'alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra, estrenant-se com a amfitrió al capdavant i, el president del Consell Comarcal, Isidre Chia, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, altres alcaldes de la Cerdanya i el president d'ERC, Oriol Junqueras, entre d'altres.
La Festa del Trinxat ha servit un menú amb el tradicional plat de patata, col d'hivern i rosta que han preparat els xefs de Cuina Pirinenca de Cerdanya com a estrella principal. Els comensals també han degustat Cuixa de tiró confitada amb la seva salsa i ceps així com postres aportats per les pastisseries de la Cerdanya. La vetllada també ha comptat amb la col·laboració de l'Associació de Comerç de Puigcerdà, que ha aportat tres paneres de productes, i els productors i el·laboradors de la comarca i els alumnes del cicle de grau mitjà de Cuina i Gastronomia de l'institut Pere Borrell. El preu del tiquet ha estat enguany de 36 euros, un euro més que l'any passat. L'Ajuntament ha mantingut un pressupost similar al de l'edició anterior, al voltant dels 50.000 euros, dels quals en recuperarà aproximadament la meitat amb la venda d'entrades i una part amb una subvenció de la Diputació de Girona. A més, ha treballat amb patrocinadors i proveïdors per reduir els costos mitjançant aportacions en espècie o ajustos de preus, especialment en productes com les patates, el pa, els formatges o altres matèries primeres del menú. La vetallada la va complementar amb un ball final l'orquestra Montecarlo.
La festa sortirà al carrer
L'alcalde de Puigcerdà va anunciar que a partir de la pròxima edició, que serà la trentena i mereixerà una celebració especial, la festa farà un gir de major popularització, complementant el sopar de gala amb altres activitats durant el dia al carrer. Serra, ha destacat que, tot i els nervis per la responsabilitat que suposa organitzar aquest esdeveniment, també senten molta il·lusió. Aquest primer sopar no només serveix per celebrar el tradicional trinxat, sinó que, segons l'alcalde, serà una oportunitat per guanyar experiència de cara a l'any vinent, en què la festa farà 30 anys: "L'any que ve, que és el 30è aniversari i que és un número rodó, intentarem fer alguna activitat paral·lela per complementar aquest sopar que és tan esperat per la ciutadania, la gent de la comarca i els visitants. Ens servirà com a tret de sortida per a nosaltres", ha explicat.
En referència a les activitats que podrien acompanyar l'edició del 30è aniversari, l'alcalde ha mencionat que encara estan treballant en diverses propostes: "Estem barallant-les, són tot propostes. Aquest format no el podem perdre perquè és el que la gent espera, però també hem de buscar alguna activitat per donar-li un aire més popular". En aquest sentit, ha subratllat la voluntat de fer el sopar més accessible a la gent: "Tot i que el sopar és un acte protocolari que la gent espera, hem d'intentar fer alguna activitat paral·lela que el faci més popular...Potser no seran tants dies, però segurament alguna activitat que s'allargui durant la jornada sencera. També estem pensant en un concurs, però ho estem valorant."
L'alcalde ha reconegut també l'èxit rotund de l'esdeveniment, destacant que les entrades s'esgoten en poques hores: "Com ja vam dir el dia de la presentació, el mateix matí de l'obertura de les taquilles, es van exaurir pràcticament totes les entrades." Tot i l'èxit, l'Ajuntament ha decidit limitar l'aforament per motius de seguretat: "Aquest any era molt important per nosaltres el tema de la seguretat. Per a les darreres edicions vam veure que potser hi havia massa gent. A partir de l'estudi dels serveis tècnics, hem limitat l'aforament de 900 a 600 persones." Així, tot i que existeix un marge per augmentar l'aforament, l'alcalde ha indicat que volen veure com respon la gent a aquest canvi, tant pel que fa a la seguretat com a l'espai obert de la celebració.
Quant a la procedència del públic, l'alcalde ha destacat que la major part dels assistents són residents de la comarca, especialment de Puigcerdà. "Majoritàriament és gent de la comarca i sobretot de Puigcerdà, perquè, com dèiem, el dia que s'obren les taquilles per comprar les entrades, hi ha gent que fa cua des de quarts de sis del matí." Ha afegit que, tot i la gran quantitat de públic local, també hi ha visitants que es desplacen per gaudir de l'esdeveniment, però aquests representen una part menor: "Hi ha gent de fora que també reserva la data, però majoritàriament és gent de la comarca."
Cuina de qualitat sobre la base tradicional
En nom de l'entitat Cuina Pirinenca de Cerdanya, Montse Dolcet, ha explicat que l'associació ha encarat amb optimisme el nou Trinxat destacant que cada any hi ha petits canvis. Un dels cmés destacats d’enguany ha estat el format del menú. Així, enlloc de començar amb un entrant, com es va fer l’any anterior, el trinxat torna ha tornat a ser el plat principal: "aquest any torna a passar el trinxat com a plat després dels embotits i dels formatges, i per acabar fem el tiró, un plat molt nostre, molt típic d’aquí", explica Dolcet, que afegeix que per modernitzar-lo, l’hem acompanyat d’una salsa de bolets i miniverdures: "Per donar-li una mica més el toc, una mica més modern i més actual."
Cuina Pirinenca segueix creixent i consolidant-se com un dels referents gastronòmics de la comarca i el Pirineu. "Ara som deu restaurants...la festa celebrada el passat octubre va ser tot un èxit, ens va anar molt bé i tothom ens demana de repetir-la." En aquest sentit, la responsable de Cuina Pirinenca espera poder organitzar més esdeveniments d’aquest tipus per fomentar la trobada entre professionals i aficionats a la cuina, a més d’animar nous restauradors a unir-se a la iniciativa. En un moment en què no tots els restauradors estan disposats o poden dedicar temps a projectes col·lectius, Cuina Pirinenca es manté com una marca de qualitat: "Ja fa molts anys que piquem pedra i intentem fer coses ben fetes mantenint la qualitat i l’essència del territori".
