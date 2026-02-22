TProject Tamanit: convertir plàstic dels rius de Cerdanya en joies inclusives
Una emprenedora d'Olopte crea peces de joieria a partir del plàstic que troba als rius en un projecte que alhora fa inserció social amb la Fundació ADIS
Costa imaginar que una botella de plàstic o una bossa trobada a la llera d’un riu a la Cerdanya o a l'Alt Urgell pugui tenir una segona vida com a joia. Aquesta és la visió d’Amàlia Rubio, membre del catàleg de dones emprenedores de la Cerdanya i impulsora de TProject Tamanit, una marca de joieria sostenible amb compromís social. El nom del projecte, Tamanit, significa “esperança” en berber, i reflecteix la voluntat de crear un projecte econòmic que generi oportunitats per a persones amb discapacitat intel·lectual, reduint la seva dependència de recursos externs. El projecte és en fase de creació i producció a punt que, durant el segon semestre de l'any, sigui ja una realitat comercial i les joies es puguin comprar per tancar un cercle virtuós de reciclatge, disseny, compromís social i economia local i solidària.
Rubio, nascuda a Vilassar de Mar i ara resident a Olopte, venia del sector corporatiu, amb 22 anys d’experiència en el sector de les perfumeries. “La idea era intentar viure una etapa de la vida una mica diferent, baixar una mica les revolucions i conèixer altres maneres de viure i altres tipus de persones”, explica. “Volia apropar-me més als meus valors i intentar fer projectes de manera social.” Durant aquests tres anys, Rubio ha completat formació específica per transitar del món corporatiu a iniciatives de caràcter social: “La meva expertesa és més corporativa, financera i econòmica, i volia fusionar-la amb un bagatge social.” La feina més de gestió empresarial la porta a terme des de l'espai de coworking del Cerdanya Viva de Prullans.
TProject Tamanit recull plàstics dels rius i riberes de la Cerdanya i l’Alt Urgell, principalment ampolles d’aigua, i els transforma en joies d’art contemporani. “Bàsicament són botelles, i l’origen va ser treure plàstics del riu per aprofitar-los i donar-los una segona vida”, afirma Rubio. La primera recollida es va fer a la Valira, i posteriorment a Llívia i altres zones. La producció es fa en col·laboració amb Per una Catalunya neta de Lles i la Fundació ADIS d'ajuda a les persones amb discapacitat de la Cerdanya, garantint alhora una ocupació inclusiva i tasques més manipulatives i tranquil·les. “La Fundació ens permet contractar més persones amb discapacitat i donar-los opcions laborals que no són tan físiques ni exposades a les condicions meteorològiques”, explica Rubio.
El procés inicial de llimar els plàstics es va descartar després de detectar que generava microplàstics. Rubio detalla que “si netegem rius, no serà per després generar microplàstics”. També ha establert aliances amb petites empreses locals i restaurants que aporten materials plàstics específics, buscant que totes les peces i el packaging es produeixin a Espanya. L’objectiu és un projecte completament local, sostenible i artesanal, amb un procés de comercialització previst per al mes de maig. Un acord amb joiers també de Cerdanya permet completar el procés plenament local. Alhora, Amàlia apunta que el projecte és obert a noves col·laboracions amb altres joiers.
“El més bonic que ha passat des que he començat és descobrir què és realment ser una emprenedora”, afirma Rubio. “Em fa molt feliç portar els valors socials i ambientals a una esfera de la societat que no sempre se’n preocupa. M’imagino que Tamanit aconseguirà fusionar el concepte de luxe amb l’impacte social i ambiental.”
TProject Tamanit forma part del Catàleg d’Emprenedores de la Cerdanya 2025, impulsat pel Consell Comarcal, que té com a objectiu visibilitzar els projectes liderats per dones i promoure la presència femenina en el teixit empresarial local. Rubio hi aporta la seva experiència i visió: “Tamanit és un projecte d’economia circular amb impacte social i ambiental. Convertim plàstics del riu en joies fetes amb persones amb discapacitat, amb valor artístic i social.”
Amb Tamanit, la Cerdanya es presenta com un espai on la creativitat, la responsabilitat social i la sostenibilitat es fusionen per generar un impacte positiu en el territori i en les persones que hi participen.
