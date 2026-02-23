Futura seu del Govern: Puigcerdà no renuncia a la delegació d'Acció Climàtica
L'Ajuntament demana a l'Executiu que torni a oferir a la capital cerdana un horari de l'atenció al sector ramader que ara es presta exclusivament a Bellver
L'Ajuntament de Puigcerdà no renuncia a tenir una delegació, ni que sigui temporal, del Departament d’Acció Climàtica. Així ho ha sol·licitat al Govern de la Generalitat en el marc de les obres d’acondicionament de l’edifici de l’antic Centre d’Acollida Turística (CAT), que ha de convertir-se en la nova seu del govern. L'alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra, ha destacat que, tot i les dificultats logístiques i de recursos, l'Ajuntament vol tornar a acollir un servei d'atenció presencial al sector ramader.
Les obres de reforma de l'antic CAT ja han començat, amb els treballs d'endarrocament del mobiliari i els envans interiors de l’edifici. Segons les previsions, les obres s'hauran de completar en un termini de 3 a 4 mesos, tal com es va establir en les bases del projecte. Un cop finalitzades, l’edifici albergarà la nova seu del govern, on es procedirà a la implementació del personal necessari per donar servei als ciutadans.
L’actuació actual preveu la instal·lació d’una vintena de treballadors dels departaments d’Economia i Finances i d’Empresa i Treball, així com la creació d’un espai de cotreball i diverses sales polivalents per a reunions i activitats. A més, s’hi crearà una Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de 52 metres quadrats amb dos informadors per facilitar tràmits i consultes als veïns de la comarca. Els treballs inclouen també l’adequació dels espais interiors, la instal·lació d’un nou sistema de calefacció i l’obertura de nous punts de llum natural, amb la voluntat de convertir l’antic CAT en un nou pol administratiu de referència a la capital cerdana.
En paral·lel a les obres, l'Ajuntament de Puigcerdà manté converses amb el Departament d'Acció Climàtica per obrir puntualment una oficina del popularment anomenat DARP a Puigcerdà, seguint un model similar al de fa uns anys, quan hi havia un dia a la setmana dedicat a l'atenció ciutadana a Bellver que complementava l'ofcina fixe de Puigcerdà. Tot i que la petició s'ha traslladat en diverses ocasions, els detalls sobre els recursos i mitjans que es destinaran a la comarca encara s’estan concretant.
La creació d’aquesta delegació ha estat marcat per diverses dificultats. El procés va estar estretament vinculat al trasllat de l'oficina comarcal d'Agricultura (antic DARP), que finalment es va establir a Bellver de Cerdanya, després de no prosperar l’acord inicial per ubicar aquest servei a l'antic CAT. En aquell moment, el municipi de Bellver, governat per ERC, va assumir el servei, que actualment funciona amb normalitat a Talló. Ara ERC també governa a Puigcerdà.
Davant la negativa de Puigcerdà a perdre aquest equipament com a capital de comarca, el consistori va modificar el conveni de cessió de l'edifici de l'antic CAT amb la Generalitat. El canvi, aprovat l'any passat pel govern municipal de Junts i Futur, va permetre que l'immoble pugui acollir qualsevol departament del Govern, no quedant reservat exclusivament a Acció Climàtica, com estava establert inicialment amb l'antic DARP. Aquesta modificació va obrir la porta a la presència de més serveis de la Generalitat a Puigcerdà.
El nou marc també deixa oberta la possibilitat que, en el futur, el departament d’Acció Climàtica pugui tornar a tenir presència a Puigcerdà, encara que sigui de manera parcial, un cop totes les seves dependències s’hagin concentrat a Bellver.
