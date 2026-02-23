Puigcerdà redescobreix el camp de concentració franquista
L'interès generat per l'estudi sobre el recinte de retenció de republicans de Villa San Antonio omple la presentació del llibre de l'historiador Marc Pont
Els puigcerdanesos i cerdans van respondre massivament a la crida per redescobrir un dels episodis més desconeguts de la història local: el camp de concentració franquista que va funcionar a la vila l’any 1939. L’interès generat va ser tal que la Sala Sebastià Bosom de l’Arxiu Comarcal va quedar petita davant l’afluència de públic, amb l’espai completament atapeït.
La conferència, celebrada divendres 20 de febrer a les set del vespre a l’Arxiu Comarcal de Puigcerdà, va inaugurar el cicle “Explica’m una història”, dedicat a la història local. La iniciativa està impulsada per l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal de Cerdanya, el mateix arxiu i el Grup de Recerca de Cerdanya.
Sota el títol “Frontera, classificació, repressió i oblit: el camp de concentració franquista de Puigcerdà”, l’historiador bellverenc Marc Pont Fitó va desgranar el procés que el va portar a descobrir l’existència d’aquest equipament repressiu, pràcticament desconegut fins fa pocs anys. Pont va explicar com va emergir la documentació que acreditava la presència del camp, el funcionament intern, el període en què va estar actiu i el paper que va tenir en el context de la immediata postguerra.
Segons va detallar, el camp estava situat als terrenys de l’actual Vil·la Antònia, a tocar de l’estany de Puigcerdà i al costat de l’antiga presó de la vila, un emplaçament estratègic en un municipi fronterer que va tenir un paper clau en els moviments de població al final de la Guerra Civil.
La conferència també va servir per presentar el seu darrer llibre, “Presoners a Cerdanya el 1939”, publicat per Editorial Anem el 2026. L’obra aprofundeix en la realitat dels presoners a la comarca aquell any i dedica una part destacada a analitzar el camp de concentració de Puigcerdà, aportant noms, xifres i context històric.
L’acte va evidenciar l’interès creixent per recuperar la memòria històrica a la Cerdanya i va obrir la porta a noves sessions del cicle, que vol continuar acostant episodis del passat local a la ciutadania amb el rigor de la recerca i la voluntat de fer pedagogia.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Commoció a l’estrena de la pel·lícula del Balandrau: “No van poder fugir perquè el vent de torb els va perseguir”
- Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos
- Els bombers evacuen els veïns d'un edifici per un incendi a Manresa
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- El Síndic de Greuges destapa que hi ha 24 persones sense llar a Esparreguera, 18 a Manresa, 8 a Martorell i 2 a Olesa