Transport públic: una Cerdanya integrada al Berguedà i Barcelona
El Govern analitzarà a instàncies del Parlament i el Consell Comarcal cerdà l'extensió al Pirineu de la integració tarifària i l'oferta d'abonaments a la Catalunya central i la metròpoli
Actualment, viatjar en transport públic per carretera, amb el servei d'Alsa, entre Puigcerdà i la Seu d'Urgell costa 80 cèntims d'euros. En canvi, anar de Puigcerdà a Berga costa 7,45 euros. Això és així perquè el túnel del Cadí és avui encara una barrera en la integració tarifària i la Cerdanya ha quedat aïllada dels abonaments que permeten anar també amb abonaments econòmics des de Berga, o Bagà a tocar el Pirineu, fins a Barcelona. Això pot deixar de ser així si prospera una acció política que ja s'ha iniciat. Així, el Parlament de Catalunya debatrà la integració tarifària de la Cerdanya amb l’objectiu d’unir-la plenament al sistema de les ATM de Barcelona i Girona i, alhora, reforçar la connexió amb el Berguedà. La iniciativa, que respon a una reivindicació històrica del territori, també planteja l’impuls d’autobusos directes diaris entre Puigcerdà i Barcelona perquè aquests serveis acabin esdevenint permanents.
El debat a la cambra catalana suposa un pas polític rellevant en una qüestió que fa anys que s’arrossega i que afecta directament la mobilitat de veïns, estudiants i treballadors de la comarca. La integració tarifària ha de permetre equiparar la Cerdanya amb altres territoris del país que ja formen part del sistema integrat, eliminant el greuge comparatiu que denuncien les institucions locals.
En aquest context, el Consell Comarcal de la Cerdanya ha valorat molt positivament l’aprovació de la iniciativa al Parlament, que obre la porta a fer efectiva la integració a l’ATM de Barcelona i Girona i a consolidar els autobusos directes diaris amb la capital catalana.
El president del Consell Comarcal, Isidre Chia, ha destacat la importància del debat i el suport obtingut a la cambra: “És una molt bona notícia que el Parlament hagi avalat aquesta reivindicació de la Cerdanya. No és encara la implantació definitiva, però sí un compromís polític clar per avançar cap a una mobilitat més justa i equitativa per a la nostra comarca.”
La proposta ha estat defensada al Parlament per Jordi Fàbrega i presentada a través de Junts per Catalunya, en coordinació amb Junts per Cerdanya, fruit del treball conjunt amb el territori.
El Consell també ha volgut posar en valor que, gràcies a la gestió del secretari general de Mobilitat, Manel Nadal, s’han habilitat línies directes d’autobús els divendres i diumenges mentre durin les obres de la línia R3, donant resposta a una necessitat urgent de mobilitat del territori.
Des del Consell Comarcal s’insisteix que aquest acord parlamentari ha de traduir-se ara en decisions executives i pressupostàries que facin realitat tant la integració a l’ATM com la millora efectiva i estable de les connexions per carretera.
El Consell Comarcal de la Cerdanya reafirma així el seu compromís de continuar defensant una mobilitat digna, sostenible i adaptada a les necessitats del territori.
