Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Abusos a menorsCortafuegoJoan GarcíaJYSKFGCPremi Amat-PiniellaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Educació a Puigcerdà: totes les jornades de portes obertes

Els centres educatius programen visites entre febrer i abril abans de l’inici del període de preinscripcions

Una activitat a l'escola Alfons I de Puigcerdà

Una activitat a l'escola Alfons I de Puigcerdà / AJ PUIGCERDÀ

Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

Els centres educatius de Puigcerdà han programat les jornades de portes obertes per donar a conèixer els seus projectes pedagògics i instal·lacions de cara al proper curs escolar. Les sessions es duran a terme entre finals de febrer i el mes d’abril, abans de l’obertura del període de preinscripció.

L’Ajuntament destaca que aquestes jornades són una oportunitat perquè les famílies puguin visitar els centres, conèixer els equips docents i resoldre dubtes sobre els diferents models educatius disponibles a la vila. L’oferta inclou centres públics i concertats, així com educació infantil, primària, secundària i estudis postobligatoris.

El calendari previst és el següent:

  • Escola Vedruna Puigcerdà: del 17 al 24 de febrer, amb cita prèvia al telèfon 972 88 03 84 o al correu vedrunapuigcerda@vedruna.cat.
  • Escola Alfons I: dilluns 23 de febrer, de 15 a 16.30 h, i dimarts 24 de febrer, de 9 a 16.30 h.
  • Escola Llums del Nord: dijous 26 de febrer a les 9.30 h i dilluns 2 de març a les 15.15 h.
  • Institut Pere Borrell: portes obertes d’ESO el dimecres 4 de març a les 18 h i d’estudis postobligatoris el dimecres 11 de març a les 18.30 h.
  • Escola Bressol Municipal de Puigcerdà: jornada prevista a finals d’abril, amb data pendent de concretar.

Les preinscripcions telemàtiques s’obriran del 4 de març al 22 de maig, en funció del cicle educatiu.

Notícies relacionades

Amb aquestes jornades, Puigcerdà dona el tret de sortida al procés d’escolarització del proper curs i facilita que les famílies puguin triar centre amb informació directa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents