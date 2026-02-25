Educació a Puigcerdà: totes les jornades de portes obertes
Els centres educatius programen visites entre febrer i abril abans de l’inici del període de preinscripcions
Els centres educatius de Puigcerdà han programat les jornades de portes obertes per donar a conèixer els seus projectes pedagògics i instal·lacions de cara al proper curs escolar. Les sessions es duran a terme entre finals de febrer i el mes d’abril, abans de l’obertura del període de preinscripció.
L’Ajuntament destaca que aquestes jornades són una oportunitat perquè les famílies puguin visitar els centres, conèixer els equips docents i resoldre dubtes sobre els diferents models educatius disponibles a la vila. L’oferta inclou centres públics i concertats, així com educació infantil, primària, secundària i estudis postobligatoris.
El calendari previst és el següent:
- Escola Vedruna Puigcerdà: del 17 al 24 de febrer, amb cita prèvia al telèfon 972 88 03 84 o al correu vedrunapuigcerda@vedruna.cat.
- Escola Alfons I: dilluns 23 de febrer, de 15 a 16.30 h, i dimarts 24 de febrer, de 9 a 16.30 h.
- Escola Llums del Nord: dijous 26 de febrer a les 9.30 h i dilluns 2 de març a les 15.15 h.
- Institut Pere Borrell: portes obertes d’ESO el dimecres 4 de març a les 18 h i d’estudis postobligatoris el dimecres 11 de març a les 18.30 h.
- Escola Bressol Municipal de Puigcerdà: jornada prevista a finals d’abril, amb data pendent de concretar.
Les preinscripcions telemàtiques s’obriran del 4 de març al 22 de maig, en funció del cicle educatiu.
Amb aquestes jornades, Puigcerdà dona el tret de sortida al procés d’escolarització del proper curs i facilita que les famílies puguin triar centre amb informació directa.
- La difusió d'un cartell, clau per trobar a Manresa el jove de 15 anys que va desaparèixer aquest dilluns a Marganell
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- Ferit en ser atropellat pel seu propi tractor sota un pont de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- La piscina d'estiu de Manresa tindrà una coberta retràctil i aigua calenta per utilitzar-la tot l'any
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Els tres millors restaurants de Sant Joan, segons Tripadvisor
- Ferrocarrils assumirà la gestió de cinc estacions del Bages i l’Anoia de la línia de Renfe