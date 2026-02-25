Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Servei Reempresa de la Cerdanya: canvia el propietari, el negoci continua

El Consell Comarcal renova el conveni amb la Diputació de Girona per assegurar el relleu als projectes empresarials que funcionen

Els responsables del Servei Reeempresa a la Cerdanya

Els responsables del Servei Reeempresa a la Cerdanya / CCC

Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha renovat el conveni amb la Diputació de Girona per assegurar la continuïtat del Servei de Reempresa a la comarca. El balanç dels dos darrers exercicis és positiu: el servei ha permès el traspàs de sis negocis, evitant-ne el tancament i mantenint activitat econòmica i llocs de treball al territori, segons han apuntat des de l'òrgan comarcal.

El Consell Comarcal es va integrat al Centre de Reempresa de Catalunya l'any 2017 amb l’objectiu de consolidar un model de transmissió empresarial que facilita la continuïtat de les empreses en funcionament. Aquesta incorporació s’emmarca en l’acord de col·laboració renovat entre la Diputació de Girona i la patronal Cecot per impulsar i estendre la Reempresa a les comarques gironines com a fórmula d’emprenedoria i creixement empresarial.

La Diputació desenvolupa aquesta iniciativa en coordinació amb ajuntaments i consells comarcals de la demarcació. En el cas de la Cerdanya, la incorporació al centre català respon a la voluntat de treballar de manera conjunta per enfortir el teixit empresarial existent i millorar-ne la competitivitat. Així, la comarca disposa d’un Punt d’Atenció del Centre de Reempresa integrat a l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal. Des d’aquest servei s’ofereix assessorament personalitzat tant a empresaris que vulguin traspassar la seva empresa com a persones emprenedores interessades a assumir-ne la continuïtat.

El programa acompanya les parts durant tot el procés, amb l’objectiu de garantir operacions amb seguretat jurídica i viabilitat econòmica i reforçar la continuïtat de les empreses a la comarca.

