Esmorzar amb l'alcalde, la participació ciutadana a Llívia
Albert Cruïlles recupera una iniciativa popular que permet a la ciutadania parlar directament amb l'autoritat local sobre qüestions del municipi amb l'entrepà i el cafè
L'alcalde de Llívia, Albert Cruïlles, ha anunciat la recuperació dels "esmorzars amb l'alcalde", una iniciativa que va ser impulsada a principis del 2024 amb l'objectiu de fomentar el contacte directe entre l'autoritat local i els veïns de la vila. Després d'un parèntesi, aquestes trobades s'han reactivat i tindran lloc els pròxims mesos, amb la primera cita programada pel dissabte, 7 de març, a les 10 del matí, a la sala de plens de l'Ajuntament de Llívia.
Segons ha destacat Cruïlles, l’objectiu d’aquests esmorzars és afavorir la participació ciutadana i proporcionar un espai on els veïns puguin expressar les seves preocupacions, suggeriments o queixes directament a l’alcalde. Aquest tipus de trobades informals permeten establir un diàleg més proper i personalitzat entre els responsables polítics i la ciutadania, afavorint una gestió més transparent i receptiva. En aquestes reunions es limiten a un màxim de 10 persones per assegurar que tothom pugui participar activament i que la reunió sigui productiva per a tots els assistents.
Els veïns interessats a participar-hi han de inscriure's prèviament enviant un correu electrònic a l'adreça de l'Ajuntament de Llívia, comunicacio@llivia.org. Aquest sistema d'inscripció prèvia, segons l'Ajuntament, permet gestionar millor l'afluència de persones i garantir que tothom tingui l'oportunitat de parlar i ser escoltat.
Una Iniciativa de Proximitat
Els "esmorzars amb l’alcalde" es van iniciar com a part d'una estratègia per apropar l’administració local als veïns i afavorir un govern participatiu. En una edició anterior, l'any 2024, el format ja va aconseguir una gran acollida entre els ciutadans, que valoraven positivament aquesta oportunitat de comunicació directa amb l’alcalde, una pràctica cada vegada més escassa en altres municipis. En aquell moment, la iniciativa va permetre a l’alcalde Cruïlles recollir suggeriments sobre temes tan variats com la mobilitat al municipi, la millora d’espais públics i el suport als comerços locals, temes que continuen essent prioritats per a la gestió de la vila.
El retorn de la iniciativa arriba en un context de recuperació post-pandèmica i d’un augment de la participació ciutadana en els processos municipals. La propera trobada, prevista per al 7 de març, marcarà el punt de partida d’un cicle de trobades que es mantindrà al llarg de l’any, amb sessions regulars per garantir que els ciutadans puguin fer sentir la seva veu de manera constant i accessible.
En l'estrena del programa, Cruïlles va explicar que aquesta acció forma part de la seva voluntat de mantenir un canal de comunicació obert amb tots els ciutadans, independentment de la seva edat o situació, per aconseguir una gestió més inclusiva i transparent. "La proximitat amb els veïns és essencial per entendre millor les seves necessitats i poder adaptar les nostres polítiques per millorar la qualitat de vida a Llívia".
Per tant, aquests "esmorzars amb l'alcalde" no només serveixen per parlar dels problemes locals, sinó també per establir una relació de confiança i col·laboració activa entre els veïns i l'Ajuntament. Amb aquesta acció, Llívia continua apostant per una administració més accessible, oberta i responsable.
