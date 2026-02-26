L'esquí que compta per nota: 2.000 alumnes del Pirineu fan classe a la neu
La Cerdanya, l’Alt Urgell i el Berguedà concentren bona part de la participació en la 13a edició del programa impulsat pel Govern a les estacions de Ferrocarrils
Prop de 2.000 alumnes de les comarques pirinenques participen aquest hivern en el programa Esport Blanc Escolar (EBE), una iniciativa que promou la pràctica dels esports de neu entre l’alumnat de 3r i 4t de primària. A la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Berguedà s’hi concentra una part destacada dels escolars inscrits, en una edició que arriba als 1.969 participants de 46 centres educatius.
Al Pirineu gironí, l’estació de La Molina acull 1.141 alumnes procedents de 26 escoles, 17 de les quals són del Berguedà i 9 de la Cerdanya. Aquesta és la xifra més elevada del conjunt del programa i consolida aquestes dues comarques com a pols principals de participació.
Pel que fa a l’Alt Urgell, tot i que les dades s’agrupen territorialment amb altres comarques de l’àmbit de Lleida, el programa també arriba a centres de la zona en el marc de les activitats organitzades a les estacions pallareses d’Espot Esquí i Port Ainé, que sumen 305 alumnes de 7 escoles dels Pallars Jussà i Sobirà. En el conjunt de l’Alt Pirineu i Aran, la iniciativa continua guanyant implantació any rere any.
Al Ripollès, 429 alumnes participen a les estacions de Vallter i Vall de Núria, mentre que a l’Alta Ribagorça, Boí Taüll —l’estació amb les cotes més altes del Pirineu— rep 94 alumnes de dues escoles de la comarca.
Totes aquestes estacions formen part de la marca Pirineu365, que agrupa els complexos de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). En conjunt, acullen el 75% dels alumnes que participen al programa aquest hivern, fet que referma el paper de l’empresa pública en la promoció de l’esport escolar i l’activitat física a la muntanya.
Impuls als esports d’hivern des de l’escola
L’Esport Blanc Escolar, que aquest curs celebra la 13a edició, està impulsat conjuntament pel Departament d’Esports i el Departament d’Educació i Formació Professional. L’objectiu és doble: d’una banda, fomentar la iniciació als esports d’hivern entre els infants del Pirineu català; de l’altra, aprofitar l’entorn natural com a espai d’aprenentatge i transmissió de valors.
El programa, integrat dins l’assignatura d’educació física i desenvolupat en horari lectiu, consta d’entre sis i vuit sessions al llarg del segon trimestre. Les activitats inclouen esquí de fons, esquí alpí i surf de neu, adaptades a cada nivell educatiu.
Des de la seva posada en marxa el curs 2013-2014 com a prova pilot amb 142 alumnes, l’EBE ha experimentat un creixement sostingut. Al març es tornaran a celebrar les jornades de Graduació de Neu, que serviran de cloenda per als alumnes de 4t de primària que finalitzen el cicle dins el programa.
El projecte s’emmarca en el Pla Estratègic d’Esports d’Hivern de Catalunya i compta amb la col·laboració de federacions, consells esportius i administracions locals. Al llarg dels anys, l’EBE ha estat reconegut amb diversos premis Snowkidz Award de la Federació Internacional d’Esquí, que en destaquen la contribució a la promoció de l’esport de base en entorns de muntanya.
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- Toni Elías fa el salt al món dels reality: participarà en la nova temporada de 'Supervivientes
- Quan el Prat de Cadí era un estany: un estudi reconstrueix el paisatge glacial de la Cerdanya