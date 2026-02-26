Projecte musical al Pirineu: al Liceu s'hi entra per l'escola
Més de 300 alumnes de la Cerdanya i l'Alt Urgell participen en el programa educatiu "Liceu als centres"
Més de 300 alumnes de centres educatius de l’Alt Urgell i la Cerdanya han participat aquest dimecres en el projecte educatiu “Liceu als centres”, una iniciativa del Gran Teatre del Liceu que per primer cop ha arribat a l’Alt Pirineu i Aran. Els estudiants han viatjat fins a Barcelona per assistir a l’espectacle infantil La cuina de Rossini, una proposta artística dissenyada per a la sensibilització dels més joves en el món de les arts escèniques.
El programa, impulsat pel Liceu en el marc del seu projecte educatiu LiceuAprèn, s’ha desenvolupat durant tot el curs i ha permès als centres de la comarca treballar en profunditat al voltant de l’espectacle. Els alumnes han participat en tallers educatius i activitats de descoberta, que els han permès conèixer millor el processo creatiu i el funcionament d’un gran equipament cultural com és el Teatre del Liceu.
Un compromís per a la cultura i les arts a les escoles rurals
El projecte "Liceu als centres" s'inscriu dins el Programa per a la millora de la presència de les arts i la cultura en l’educació, una col·laboració entre els departaments de Cultura i Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya. Aquesta iniciativa busca apropar la cultura als estudiants d'entorns rurals i integrar-la en els projectes educatius dels centres. La idea és promoure un contacte directe amb els equipaments culturals del país, en aquest cas, amb un dels més prestigiosos com és el Liceu, per tal de crear vincles estables entre el sistema educatiu i el món de la cultura.
Aquesta edició, en què s’han implicat fins a deu centres educatius de l’Alt Urgell i la Cerdanya, ha estat un èxit, amb una resposta molt positiva tant per part dels alumnes com del professorat. Els tallers realitzats a les escoles, juntament amb les sessions de formació per als docents, han ajudat a contextualitzar l’espectacle i aprofundir en la música i les arts escèniques. Així, la jornada es va completar amb activitats que van permetre als joves explorar els diferents llenguatges operístics i conèixer les tècniques utilitzades per a la creació d'un espectacle de gran nivell.
Centres participants
Els centres educatius que han participat en aquesta primera edició a l'Alt Pirineu i Aran han estat diversos, entre ells:
- Escola Sant Esteve – ZER Urgellet (Alàs i Cerc).
- Escola Castell-Ciutat – ZER Urgellet (La Seu d’Urgell).
- Escola Arnau Mir – ZER Urgellet (Ribera d’Urgellet).
- Escola de Tuixent – ZER Urgellet (Josa i Tuixent).
- Escola Rosa Campà (Montferrer i Castellbò).
- Escola Sant Miquel – ZER Narieda (Peramola).
- Escola Climent – ZER Narieda (Coll de Nargó).
- Escola Miret i Sans – ZER Narieda (Organyà).
- Institut Escola d’Oliana (Oliana).
- Institut Escola de Bellver de Cerdanya (Bellver de Cerdanya).
Els alumnes de secundària també estan implicats en aquest projecte, amb una nova edició dedicada a l’espectacle La Torre dels Somnis, que tindrà lloc al Gran Teatre del Liceu al mes de juny.
Fomentar la relació entre educació i cultura
El projecte "Liceu als centres" és una de les iniciatives més destacades del Liceu en el seu compromís per apropar les arts als joves de tot Catalunya, especialment en zones més allunyades de les grans ciutats. Aquesta col·laboració entre els departaments de Cultura i Educació busca reforçar la relació entre centres educatius i equipaments culturals, i oferir als estudiants l'oportunitat de gaudir de experiències culturals de qualitat.
Amb la valoració positiva d’aquesta edició a l’Alt Pirineu, es preveu que en els propers anys la iniciativa s’estengui a més escoles i més joves, amb l’objectiu de consolidar el programa com un referent en la educació cultural a les comarques pirinenques.
Un projecte que millora l’accés a la cultura per a tothom
El projecte, que ha comptat amb la col·laboració de diverses institucions i professionals del món de la cultura i l’educació, segueix així el seu recorregut per millorar l’accés a les arts a totes les escoles, independentment de la seva ubicació. El Liceu, amb aquesta iniciativa, reafirma el seu compromís per continuar apostant per l'educació cultural com a motor de creixement personal i col·lectiu per als més joves.
