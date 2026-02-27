Els estats espanyol i francès acosten posicions sobre els nous reptes de l'Hospital de Cerdanya
Prefecte dels Pirineus Orientals i Ambaixador per afers transfronterers celebren una trobada institucional al centre mèdic amb el futur estatus especial dels treballadors sobre la taula
L’Hospital de Cerdanya ha rebut aquesta setmana una visita institucional d'alt nivell amb el Prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Regnault de la Mothe, i l'Ambaixador d'Espanya per als Afers Transfronterers, Borja Montesino Martinez del Cerro. Acompanyats pel sotsprefecte de Prades, Didier Carponcin, i el secretari general de l’Eurorregió Pirineus-Mediterrània, Xavier Bernard Sans, la delegació ha aprofitat l'ocasió per posar en valor la singularitat d'aquest centre sanitari i per abordar els principals reptes que afronta en el seu funcionament binacional.
La visita ha permès als representants de les dues nacions conèixer en detall l’organització assistencial de l’Hospital de Cerdanya, l'únic d’aquest tipus a Europa. Durant la trobada, s’ha subratllat la importància de mantenir el model de cooperació transfronterera i continuar fent front als desafiaments que es presenten, tant en termes de gestió com d'adequació a les necessitats de la població de la Cerdanya i el Capcir.
Els reptes estratègics de l'Hospital de Cerdanya
Entre els principals reptes que s’han plantejat, destaca la dificultat d'atracció i retenció de professionals, una qüestió que afecta directament a la qualitat assistencial. Els professinals sanitaris que treballen en un sistema transfronterer, com el de l’Hospital de Cerdanya, s’enfronten a diverses dificultats derivades de la bretxa legal i laboral entre Espanya i França, fet que complica la seva estabilitat i capacitat de resposta a les necessitats dels pacients. Una de les prioritats serà avançar en el reconeixement a través d'un estatus propi de les especialitats i titulacions professionals de manera conjunta, de manera que es pugui garantir una plantilla qualificada i suficient per al centre.
A més, el model de finançament binacional és una altra de les qüestions fonamentals que s’han de resoldre. La necessitat de coordinació i acord entre els dos estats per garantir recursos econòmics de manera més eficient és un punt clau per assegurar la sostenibilitat del projecte.
Un compromís amb el territori i la singularitat transfronterera
Durant la visita, també s’ha posat de manifest la necessitat de reconèixer la singularitat del territori i la importància d'adaptar els sistemes sanitaris a les especificitats transfrontereres. La creació de l'Hospital de Cerdanya fa més de 10 anys va ser una fita en la cooperació entre Espanya i França, i en aquest sentit, la cooperació bilateral continua sent un pilar fonamental per garantir l’accés a l’assistència sanitària per a la població d’ambdós costats de la frontera.
Els representants del Govern francès i espanyol han reafirmat el seu compromís amb el projecte, reconeixent que l’Hospital de Cerdanya és un model de cooperació i innovació que s’ha de preservar i millorar per tal de garantir un servei de qualitat a tots els usuaris, tant a les comarques del Solsonès com a la del Capcir.
Noves línies de treball i projectes de futur
Aquesta trobada també ha servit per definir noves línies de treball i projectes de futur per al centre. Una de les prioritats és millorar la gestió dels recursos humans i financers i fortalir la cooperació entre els dos sistemes sanitaris, a través de noves iniciatives transfrontereres que permetin una gestió més eficient i adaptada a les realitats del territori.
Un altre punt que s’ha tractat és la millora de les infraestructures sanitàries, així com l’impuls de noves àrees de col·laboració en l’àmbit assistencial, formatiu i de recerca. La visita institucional de la delegació de França i Espanya ha estat una mostra més del compromís amb el projecte binacional de l'Hospital de Cerdanya, que continua representant un model únic de cooperació sanitària i transfronterera a Europa, segons han remarcat des del centre mèdic. Els dos estats han mostrat una voluntat clara d'afrontar conjuntament els reptes de futur, amb l'objectiu de garantir la qualitat de l’assistència sanitària per a la població que depèn d’aquest hospital, tot i les complexitats derivades de la gestió entre dues nacions.
