Ernest Costa i Savoia fa doble parada a Puigcerdà i la Seu per presentar 'Roques i baumes viscudes'
El llibre planteja una mirada profunda a la muntanya: entre roques, baumes i vivències personals per part d'un dels naturalistes de referència a Catalunya
Aquest dissabte, l'escriptor i fotògraf Ernest Costa i Savoia compartirà amb els lectors la seva darrera obra, Roques i baumes viscudes, a través de dues presentacions que tindran lloc a la Seu d'Urgell i Puigcerdà. Amb aquest llibre, Costa convida el públic a un viatge visual i literari a l’entorn natural de la muntanya, un espai que ha marcat profundament la seva obra i la seva mirada.
La jornada començarà a la Seu d'Urgell, a l’Espai Ermengol, a dos quarts de dotze del matí. En aquest espai emblemàtic de la ciutat, a més de l’autor, hi participaran l'excursionista i escriptor Jordi Pasques, amb qui Costa compartirà reflexions sobre les muntanyes, i Àngel Madrià, director d'Editorial Gavarres, qui farà de moderador i aportarà la seva visió sobre la rellevància de l’obra dins l'editorial.
A la tarda, serà Puigcerdà qui acollirà l’autor, en aquesta ocasió a la sala annexa Pilar Prim de la Biblioteca Comtat de Cerdanya. La presentació començarà a dos quarts de sis, amb la presència de l'escriptor i excursionista Alfons Brosel, una altra figura destacada en el món de la muntanya. També hi serà, com a la presentació matinal, Àngel Madrià, que aportarà la seva visió sobre l'impacte de Roques i baumes viscudes en el context cultural de les terres de muntanya.
Amb Roques i baumes viscudes, Ernest Costa i Savoia reconstrueix l’espectacle de la natura a través d’un relat que fusiona la fotografia amb l’escriptura. L’obra és un testimoni de la bellesa de la muntanya, però també una reflexió sobre la seva relació amb la història, la cultura i la memòria personal. L’autor, conegut per la seva dedicació a la natura, mostra en aquest llibre les seves pròpies vivències en els espais més remots i autèntics de la muntanya, amb un llenguatge poètic i una mirada profunda que captiva l’esperit de qui s'atreveix a seguir els seus passos.
Les dues presentacions són una oportunitat única per gaudir de les experiències de Costa, Pasques, Brosel i Madrià en un dia dedicat a la natura, la literatura i la passió per la muntanya. Els assistents podran conèixer els detalls de Roques i baumes viscudes, una obra que promet deixar una empremta profunda en aquells que llegeixen amb els ulls oberts a l’entorn natural.
