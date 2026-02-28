Guils demana als veïns més civisme amb la brossa
L’Ajuntament alerta sobre l’abocament incorrecte d’escombraries i recorda l’ús obligatori dels contenidors amb clauer
L’Ajuntament de Guils de Cerdanya ha alertat recentment que s’han detectat casos d’escombraries llençades fora de lloc al nucli del municipi. A través de les xarxes socials, el consistori ha difós fotografies que mostren bosses de deixalles a l’exterior de diversos contenidors i, fins i tot, en alguns marges, un fet que preocupa per l’impacte sobre l’entorn i la imatge del poble.
Per evitar aquesta situació, el consistori ha recordat que els contenidors tancats del nucli funcionen amb clauer, i ha instat els veïns a actuar amb responsabilitat i consciència per mantenir Guils net, cuidat i respectuós amb l’entorn natural. Qui encara no disposi del clauer, el pot recollir al Consell Comarcal de Cerdanya.
Des de l’Ajuntament també s’ha subratllat que la col·laboració ciutadana és clau per preservar la neteja del poble i que els veïns puguin continuar gaudint d’un espai acollidor i sostenible. Per a més informació, el consistori convida els interessats a contactar amb el Consell Comarcal o amb l’Ajuntament.
L’acció forma part d’una campanya més ampla de conscienciació per protegir el paisatge de la Cerdanya i reforçar la responsabilitat ambiental dels habitants i visitants del municipi.
La situació s’emmarca en un procés més ampli de renovació de la gestió de la brossa que viu la Cerdanya per tal de millorar els seus índexs de reciclatge i adaptar-se a les exigències europees i catalanes. Finsa ara la comarca ha registrat un percentatge de recollida selectiva molt per sota de la mitjana, amb al voltant del 27% de separació dels residus, xifra que la situa entre les comarques amb pitjor resultat del país i lluny de l’objectiu del 55% de reciclatge per al 2025 i del 65% per al 2035 establert per la Unió Europea.
Per fer front a aquest repte, el Consell Comarcal de la Cerdanya ha impulsat un canvi de model que combina recollida porta a porta i contenidors intel·ligents amb clauer segons el municipi. El sistema porta a porta, que ja s’ha implementat a localitats com Bellver de Cerdanya, Ger, Guils, Llívia i Prats i Sansor, ha generat un increment molt significatiu de la separació de la fracció orgànica i ja arriba al 70% dels habitatges de les zones on s’ha desplegat.
Al mateix temps, en els nuclis on no s’ha aplicat el porta a porta, es preveu la instal·lació de contenidors intel·ligents activables amb clauer o aplicació, una mesura que vol fomentar la traçabilitat i la responsabilitat a l’hora de dipositar residus i que s’està estenent des de finals del 2025.
Aquest període de transició, que combinarà l’antic i el nou model de recollida de residus fins a principis del 2026, busca adaptar gradualment la comarca a una gestió més sostenible, eficient i participativa, amb l’objectiu final d’elevar la recollida selectiva i reduir l’impacte ambiental de la brossa urbana.
