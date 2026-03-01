Així serà el nou Arxiu Comarcal de Cerdanya: un epicentre cultural obert al paisatge i la tradició
El futur edifci combinarà innovació arquitectònica amb respecte pel territori en una proposta moderna que ocuparà una gran parcel·la a la Ronda dels Torreons de Puigcerdà
El projecte arquitectònic deixa entreveure com serà el nou Arxiu Comarcal de Cerdanya, un edifici obert al paisatge i la tradició que està cridat a esdevenir un nou epicentre de la vida cultural a la vall. Puigcerdà serà l’escenari de la construcció d’un nou Arxiu Comarcal que, en paraules dels seus arquitectes, es caracteritzarà per la seva modernitat i per una estratègia de disseny integrat en l'entorn. El futur edifici, amb quatre plantes (dues soterrades), ocuparà una parcel·la de 1.500 metres quadrats situada entre la Ronda dels Torreons, l’avinguda dels Pirineus i la Baixada de Ca l’Aldran, i es projecta per ser un referent en termes de conservació documental i accessibilitat per al segle XXI.
El nou Arxiu serà una construcció moderna, pensada per respondre a les necessitats actuals en termes de conservació i accesibilitat de la documentació, així com per a l’atenció a la ciutadania. Aquest edifici es diferenciarà per la seva capacitat d’emmagatzematge de documentació, que serà vuit vegades superior a l’actual seu, ubicada a l’antic convent de Sant Domènec. Amb una capacitat per a 8.000 metres lineals de documents, el futur arxiu comptarà amb dipòsits climatitzats amb control de temperatura i humitat per garantir la conservació òptima dels fons arxivístics.
El projecte, impulsat pel Govern de la Generalitat, l'Ajuntament de Puigcerdà i el Consell Comarcal, ha estat dissenyat pel despatx Feu i Godoy Arquitectura. A més dels dipòsits, l’edifici inclourà una sala de consulta amb vistes al Cadí, una sala de digitalització, una sala d’actes amb accés independent, una sala polivalent per a fins a un centenar de persones, així com un moll de descàrrega i espais tècnics per a la recepció i desinfecció de documents. La sostenibilitat també serà un dels punts forts de l’edifici, que integrarà elements de disseny que busquen una simbiosi amb l’entorn natural de la Cerdanya.
L’edifici també comptarà amb espais dedicats a la formació i la participació ciutadana, amb l’objectiu d’integrar el patrimoni documental en la vida social de la comarca i proporcionar serveis moderns per facilitar l’accés a la informació. La creació d’aquest nou Arxiu Comarcal no només suposarà una millora per a la gestió de la documentació pública, sinó també un important revulsiu cultural per a Puigcerdà i per a tota la comarca, amb un disseny que respectarà el caràcter històric i paisatgístic de la Cerdanya.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, va destacar durant la presentació del projecte que aquest nou arxiu situarà la Cerdanya a l’avantguarda de la preservació documental a Catalunya. La consellera va subratllar la importància de disposar d'un arxiu adaptat als nous reptes, ja que “en un món on la informació creix i es transforma a una velocitat vertiginosa, és essencial tenir un equipament modern, preparat i adaptat als reptes del segle XXI”. A més, va recordar que el projecte s'emmarca dins del Pla d'Arxius i Gestió Documental de Catalunya, que vol transformar el sistema d'arxius del país.
Amb un pressupost de 4,3 milions d’euros, finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat, la construcció començarà al setembre de 2024 i es preveu que l’edifici estigui enllestit el 2028. En una primera fase, es milloraran tant els espais de consulta com els de conservació, mentre que a la segona es dedicaran a la creació d’espais interactius i educatius.
