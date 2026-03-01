Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rescaten amb helicòpter un esquiador ferit a La Molina

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 16:16 hores i hi han desplaçat un helicòpter amb efectius del GRAE

Una de les pistes de La Molina

Una de les pistes de La Molina / Arxiu/Diari de la neu

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquesta tarda un esquiador que s’havia accidentat a l’estació de La Molina, al municipi d’Alp, i que havia patit una lesió en una extremitat inferior.

L’avís s’ha rebut a les 16.16 hores i fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat un helicòpter amb efectius del GRAE (Grup de Recolzament d'Actuacions Especials), que han immobilitzat l’afectat i l’han evacuat mitjançant un gruatge.

L’accident s’ha produït entre les pistes de Comella i Barcelona, a la part alta de l’estació. Els primers a assistir l’esquiador han estat els pisters i el metge de la mateixa estació. Posteriorment, els Bombers han activat l’helicòpter medicalitzat amb efectius del GRAE. Un cop a la zona, han immobilitzat l’accidentat amb un matalàs de buit, l’han evacuat amb un gruatge i l’han traslladat fins a l’Hospital de la Cerdanya.

TEMES

