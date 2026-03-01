Rescaten amb helicòpter un esquiador ferit a La Molina
Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 16:16 hores i hi han desplaçat un helicòpter amb efectius del GRAE
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquesta tarda un esquiador que s’havia accidentat a l’estació de La Molina, al municipi d’Alp, i que havia patit una lesió en una extremitat inferior.
L’avís s’ha rebut a les 16.16 hores i fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat un helicòpter amb efectius del GRAE (Grup de Recolzament d'Actuacions Especials), que han immobilitzat l’afectat i l’han evacuat mitjançant un gruatge.
L’accident s’ha produït entre les pistes de Comella i Barcelona, a la part alta de l’estació. Els primers a assistir l’esquiador han estat els pisters i el metge de la mateixa estació. Posteriorment, els Bombers han activat l’helicòpter medicalitzat amb efectius del GRAE. Un cop a la zona, han immobilitzat l’accidentat amb un matalàs de buit, l’han evacuat amb un gruatge i l’han traslladat fins a l’Hospital de la Cerdanya.
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Un mínim de 40 sensors controlaran les voladures per fer la seu del Govern a Manresa
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després
- Una família de Tona que recorre totes les fires medievals