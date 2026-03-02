Desnonades quatre famílies d'un bloc de pisos de Puigcerdà
El Sindicat d'Habitatge de la Cerdanya lamenta que es faci fora gent de casa quan hi ha segones residències buides
ACN
Quatre famílies que vivien en un bloc de pisos del carrer Rabadans de Puigcerdà han estat desnonades aquest dilluns. Segons han informat des del Sindicat d'Habitatge de la Cerdanya, que ha organitzat una concentració de suport als afectats, una de les famílies va marxar aquest diumenge i la resta ho han fet durant el matí. També han explicat que entre els residents hi havia menors d'edat, un dels quals pateix una discapacitat. A més, han denunciat que els afectats havien entrat als pisos amb un contracte verbal i que, amb el temps, van descobrir que havien estat "enganyats". Així, lamenten que s'estigui fent fora a diverses famílies quan, per contra, hi ha moltes segones residències buides a la comarca.
Efectius dels Mossos d'Esquadra han acordonat la zona on, des de primera hora del matí d'aquest dilluns, s'han dut a terme els desnonaments. L'Oriol, un dels portaveus del Sindicat d'Habitatge de la Cerdanya, ha indicat que el bloc de pisos portava 15 anys buit i que els afectats van demanar l'informe de vulnerabilitat, el qual se'ls ha denegat.
Des de l'entitat critiquen que l'activitat turística fa que molts dels lloguers de la zona siguin de temporada. El portaveu també ha lamentat que s'hagi desnonat aquestes famílies quan estaven disposades a pagar un lloguer. A més, segons han explicat des des del Sindicat d'Habitatge, les famílies havien demanat més temps per trobar una alternativa habitacional o que, almenys, els nens poguessin acabar el curs amb "estabilitat".
Per la seva banda, Carolina Socarrás, amiga d'alguns dels afectats, diu que molts d'ells no "tenen on viure" i que ella mateixa acollirà una família. En aquest sentit, ha apuntat que trobar pis és "molt difícil". "És més fàcil guanyar l'Euromilió que aconseguir una habitació", ha reblat.
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Una família de Tona que recorre totes les fires medievals
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- El 23-F vist amb els ulls d’un alumne d’institut de Manresa: “Incertesa, desconeixença i por”
- Els tres motius que justifiquen fer un testament, segons una advocada: 'Encara que no tinguis propietats i ho vegis llunyà