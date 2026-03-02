Junts per Cerdanya activa la feina interna per a les municipals i envia un avís de ma dura als corrents interns
La formació hegemònica a la comarca s'ha vist en els últims mandats fora dels governs de Puigcerdà, Bellver, Martinet, Alp i Llívia, els principals municipis
Junts per la Cerdanya ha iniciat el camí cap a les eleccions municipals del 2027 amb la voluntat de reforçar la seva estructura local i comarcal, començant per Puigcerdà, on ha establert un acord amb el Futur de Francesc Armengol. El secretari d’organització municipal de la formació, alcalde de Bolvir i president del Consell Comarcal, Isidre Chia, ha assegurat que el partit s’ha posat “a treballar des d’arai mateix” i ha remarcat que es tracta d’un projecte que vol transmetre “constància i compromís” amb la capital cerdana. La feina arriba en un moment polític en el qual ERC ha recuperat l'alcaldia de Puigcerdà, té la de Bellver i Martinet i forces locals governen a Alp i Llívia, de manera que Junts ha quedat com a força hegemònica a la comarca però sense els municipis principals.
Chia ha defensat que el grup actual “s’ha consolidat molt bé” i que els seus membres “han anat molt alineats amb el mateix sentit de la política”. Segons ha remarcat, el nou acord a Puigcerdà “no s’ha fet a última hora”, sinó que “s’ha pensat moltíssim, s’ha parlat moltíssim i s’ha fet amb cap i coneixement”, amb la voluntat d’evitar escenaris com els de l’anterior cicle electoral.
L’acord amb Futur ha reunit bona part dels alcaldes i representants municipals de la comarca, en una imatge que Junts ha volgut interpretar com un senyal d’unitat territorial. El partit ha defensat que Puigcerdà ha estat “un punt molt important” dins l’estratègia comarcal i que, a partir d’aquí, s’ha començat a treballar amb la resta de municipis per garantir “una bona representació a nivell comarcal” i al Consell Comarcal.
Crítiques a les discrepàncies internes
El dirigent comarcal ha admès que en els darrers temps hi ha hagut discrepàncies dins del partit i moviments d’afiliats cap a altres formacions, però ha restat importància a aquestes tensions. “Hi ha hagut desavinences, com passa a tots els partits”, ha afirmat, tot afegint que l’objectiu ha estat deixar enrere aquesta etapa. Chia ha subratllat que la nova etapa ha apostat per centrar-se en la feina institucional: “Nosaltres anem de cara a treballar per la comarca” i ha insistit que no volen “tonteries” ni guerres internes. També ha remarcat que qualsevol militant ha estat benvingut si ha compartit el projecte, però que la prioritat ha estat actuar “amb sentit comú i respecte”.
Projecció més enllà de Puigcerdà
Tot i que l’acord actual s’ha circumscrit a Puigcerdà, Junts no ha descartat explorar fórmules similars en altres municipis de la Cerdanya. La direcció comarcal ha considerat que la capital ha estat el primer pas per bastir una estructura sòlida que ha permès afrontar amb garanties les municipals del 2027.
Amb aquest moviment, la formació ha volgut transmetre una imatge d’anticipació i compromís amb el territori, en un escenari polític local marcat per les reconfiguracions internes i la competència entre espais sobiranistes.
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Una família de Tona que recorre totes les fires medievals
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- El 23-F vist amb els ulls d’un alumne d’institut de Manresa: “Incertesa, desconeixença i por”
- Els tres motius que justifiquen fer un testament, segons una advocada: 'Encara que no tinguis propietats i ho vegis llunyà