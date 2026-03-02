Projecte de Pressupost de la Generalitat: què preveu per a la Cerdanya i l'Alt Urgell?
El Govern del PSC destina 63,1 milions a l’Alt Pirineu i Aran, el 49% més que el 2023, amb 16 milions per a cada comarca i inversions cerdanes en residus i l'Arxiu Comarcal
El projecte inicial de Pressupostos de la Generalitat per al 2026 que ha proposat el Govern del PSC i que ara ha de negociar amb la resta de partits, preveuen una inversió de 16,8 milions d’euros tant a la Cerdanya com a l’Alt Urgell, que esdevenen les dues comarques de l’Alt Pirineu amb més dotació econòmica per a l’any vinent.
A la Cerdanya, la partida més destacada és per al Centre de Tractament de Residus Cerdanya (7,2 M€), a més de les inversions a l’estació d’esquí de La Molina (2,8 M€) i la construcció de l’Arxiu Comarcal a Puigcerdà (1,2 M€).
Pel que fa a l’Alt Urgell, el gruix dels recursos es destinaran a la conservació de carreteres (5,6 M€), al projecte constructiu d’ampliació del dipòsit controlat Urgell (1,5 M€) i al Parc Ambiental Alt Urgell (900.000 €).
La Generalitat eleva un 49% la inversió a l’Alt Pirineu i Aran
El Projecte de pressupostos aprovat pel Govern destina 63,1 milions d’euros a l’Alt Pirineu i Aran, una xifra que representa un increment del 49% respecte als comptes del 2023. A més, s’hi afegeixen 66,4 milions en obligacions plurianuals fins al 2029, que garanteixen la continuïtat de diverses actuacions estratègiques al territori.
Després de la Cerdanya i l’Alt Urgell, la comarca amb més dotació és el Pallars Jussà (13,8 M€), seguida del Pallars Sobirà (8,6 M€), l’Alta Ribagorça (5,1 M€) i l’Aran (1,9 M€).
Residus, carreteres i esquí, prioritats
Les millores en carreteres concentren el 26,1% de la inversió (16 M€), seguides de les actuacions en centres de tractament de residus (12,6 M€) i de la promoció turística vinculada principalment a les estacions d’esquí (8,9 M€).
Entre els projectes més rellevants hi ha els centres de tractament de residus de la Cerdanya i del Pirineu-Aran, que sumen 10,2 M€, així com inversions a les estacions de Espot i Port Ainé (2,4 M€ conjunts), i a Boí Taüll (1,2 M€).
També destaca el condicionament del port de Comiols (L-512, tram Artesa de Segre – Vall-llebrera) amb 2 M€, i la modernització del regadiu de la Conca de Tremp (2,8 M€). Al Pallars Jussà s’hi sumen inversions de 2,2 M€ a la línia de Ferrocarrils de la Generalitat entre Lleida i la Pobla de Segur.
Més inversió a tot Catalunya
En el conjunt del país, els comptes del 2026 eleven la despesa fins als 49.162 milions d’euros, un 22,8% més que el 2023. La inversió global arribarà als 4.146 milions, amb un increment del 45% si s’exclouen els fons europeus Next Generation, que ja encaren la seva recta final.
Segons el Govern, els pressupostos posen l’accent en l’enfortiment dels serveis públics, l’habitatge i l’impuls de la inversió com a motor econòmic, amb una aposta destacada pels territoris de muntanya com l’Alt Pirineu i Aran.
