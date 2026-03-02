Turisme d'autocaravana: el visitant invisible que creix al Pirineu
La presència de vehicles casa augmenta el 7% durant el 2025 amb parades consolidades a la Seu i Martinet i un projecte pendent a Puigcerdà
El turisme d’autocaravanes continua a l’alça al Pirineu i s’ha convertit en un dels segments que més creix en els darrers anys. Només a l’àrea de la Seu d’Urgell, les pernoctacions han augmentat un 7,35 % en l’últim any, confirmant una tendència que ja s’arrossega des de la pandèmia i que ha fet créixer el parc de vehicles i les àrees de servei a tota la demarcació.
Aquest auge es tradueix en més moviment durant tot l’any, amb un perfil de visitant que combina escapades de cap de setmana amb estades més llargues i que contribueix a desestacionalitzar el turisme de muntanya.
L’àrea d’autocaravanes de la Seu d’Urgell s’ha consolidat com un equipament estratègic per a la ciutat. Després de la reorganització de l’espai l’estiu del 2023, l’evolució ha estat clarament ascendent: el 2025 s’ha tancat amb 4.558 usuaris i uns ingressos directes de 53.296,50 euros, per sobre dels 47.307 euros i 4.246 usuaris registrats el 2024.
L’impacte econòmic al teixit comercial és encara més rellevant. Segons els càlculs municipals, la despesa dels autocaravanistes en comerços, restauració i serveis locals ha passat de 305.712 euros el 2024 a 328.176 euros el 2025.
L’equipament funciona els 365 dies de l’any —excepte durant la Festa Major, quan es destina a activitats festives— i ofereix connexió elèctrica, punts d’aigua potable, sistemes de buidatge d’aigües i una ubicació molt propera al centre històric. El perfil majoritari de visitants és europeu, amb presència destacada de turistes d’Espanya, França, Alemanya i el Regne Unit.
Martinet, referència a la Cerdanya
A la Cerdanya, l’àrea d’autocaravanes de Martinet, en funcionament des del 2019, s’ha consolidat com una parada habitual per als viatgers que recorren l’eix pirinenc. Amb capacitat per a una vintena de vehicles i una estada màxima de cinc dies, l’espai contribueix a dinamitzar el petit comerç i la restauració del municipi.
La seva ubicació, a tocar del riu Segre i de la zona esportiva, la converteix en un punt atractiu tant per a estades curtes com per a rutes de més llarg recorregut.
Puigcerdà, un projecte pendent
El conjunt de la demarcació de Lleida supera la setantena d’àrees de servei per a autocaravanes, amb més d’un miler de places disponibles, una oferta que ha crescut de manera notable en pocs anys. A l’Alt Pirineu i Aran, aquest model s’ha estès com una alternativa complementària als càmpings i hotels tradicionals.
En aquest context, Puigcerdà té sobre la taula un projecte pendent per habilitar una àrea d’autocaravanes, una iniciativa llargament debatuda que permetria ordenar l’estacionament d’aquests vehicles a la capital cerdana i captar part d’aquest flux turístic creixent. Actualment, els vehicles camperitzats i les autocaravanes són molt presents al veïnat de l'estany i l'Hospital de Cerdanya cada cap de setmana.
Amb la demanda en augment i un perfil de visitant que busca entorns naturals, serveis bàsics i proximitat amb els nuclis urbans, el turisme d’autocaravanes es consolida com un fenomen estructural al Pirineu i com una oportunitat per als municipis que hi aposten.
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Una família de Tona que recorre totes les fires medievals
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- El 23-F vist amb els ulls d’un alumne d’institut de Manresa: “Incertesa, desconeixença i por”
- Els tres motius que justifiquen fer un testament, segons una advocada: 'Encara que no tinguis propietats i ho vegis llunyà