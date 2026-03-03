Accessibilitat adaptada al Parc del Cadí: una Natura que també es palpa
Un nou projecte per acostar el parc a tota la societat crea guies adaptades per millorar l'experiència de les persones amb discapacitat visual, auditiva, mobilitat reduïda i sordceguesa
Una Natura accessible per a tothom. Sota aquesta filosofia, el Parc Natural Cadí Moixeró ha fet un pas endavant en la inclusió social amb la creació de 12 fitxes accessibles sobre la flora i fauna de l’àrea, dissenyades per garantir que tothom pugui gaudir i aprendre sobre el seu entorn natural, independentment de les seves capacitats. Aquestes fitxes estan adaptades a diferents tipus de discapacitat i han estat pensades per millorar l'experiència de les persones amb discapacitat visual, auditiva, mobilitat reduïda i sordceguesa.
Un enfocament inclusiu i multisensorial
Aquesta iniciativa vol facilitar l'accés a la informació i l’autonomia de les persones amb discapacitat, oferint recursos adaptats per a tots. Les fitxes de flora i fauna inclouen Braille per a les persones cegues o amb baixa visió, permetent-los llegir la informació amb total independència. També incorporen Llengua de Signes Catalana (LSC), per facilitar l’accés a les persones sordes, garantint la inclusió de col·lectius sovint desatesos en activitats de coneixement de la natura.
A més, les fitxes han estat dissenyades amb un enfocament multisensorial, utilitzant materials tàctils i formats sonors que fan l’experiència més rica i inclusiva. Aquesta adaptació permet que, més enllà de la lectura, els usuaris puguin connectar amb la natura de manera més profunda i variada, entenent les característiques de les espècies a través de diferents canals sensorials.
D’altra banda, s’han adaptat també els pòsters de bones pràctiques i consells, amb versions en Braille i LSC, per a garantir que qualsevol persona que accedeixi a espais públics, activitats o equipaments relacionats amb el parc pugui rebre informació clara i accessible.
Accions per a una natura més inclusiva
Aquest tipus de recursos són una mostra clara de l’aposta per una societat inclusiva, en la qual la natura, la cultura i l’educació siguin accessibles per a tothom. Les fitxes accessibles sobre flora i fauna són una eina fonamental per promoure el coneixement i l’amor pel medi ambient, superant les barreres físiques i sensorials que moltes persones poden trobar en el seu camí.
Les fitxes estan dissenyades per ser utilitzades en diferents espais públics i activitats organitzades al Parc Natural Cadí Moixeró, i arriben a una major audiència, oferint a tots els usuaris la possibilitat de gaudir i comprendre el patrimoni natural amb una nova perspectiva inclusiva.
Amb aquest projecte, el parc reafirma el seu compromís amb la accessibilitat universal, contribuint a una societat més oberta i igualitària, on tothom pugui gaudir del patrimoni natural amb la mateixa autonomia i llibertat.