R3 a la Cerdanya: ni hi és ni se l'espera, dos mesos més sense tren
Adif allarga fins a final d'abril el tall del servei i aprofita per fer obres de millora als túnels de Toses i Ribes de Freser
Pau Lizana
La línia R3 de Rodalies, que connecta Barcelona amb Puigcerdà i La Tour de Carol, es manté tancada en el tram entre Ripoll i Puigcerdà més d’un mes després de l'accident a Gelida. Això fa que sigui una de les línies més afectades per la cascada de mesures que ha obligat a prendre l'empresa Adif per reparar diversos punts crítics a la xarxa ferroviària, detectats arran de l'incident. Malgrat les dificultats, es preveu que el tancament s'allargui fins a finals d'abril, ja que s'aprofitarà per avançar treballs de rehabilitació en dos túnels emblemàtics d'aquesta línia: el túnel de Ribes de Freser i el de Toses.
Les obres urgents que no es poden ajornar
La incertesa que ha generat aquest tancament s’ha sumat a la necessitat de realitzar obres estructurals a la línia transpirinenca. Adif, en declaracions a El Periódico, ha explicat que les tasques, que inclouen reparacions al túnel de Ribes de Freser (de 83,9 metres) i al de Toses (de 3.940 metres), s’han avançat per aprofitar el tall de circulació actual. Aquesta obra, que inicialment estava prevista pel 2027, inclou actuacions per reparar "les diferents patologies estructurals detectades", com la impermeabilització i la canalització de filtracions que afecten especialment el drenatge en un tram exposat a la neu durant els mesos d’hivern.
L’objectiu d’aquestes reparacions és garantir la seguretat de la infraestructura, que en el cas del túnel de Toses, presenta un historial complicat. Després d’un descarrilament l'any 2019, es va establir una limitació de velocitat temporal a 30 km/h. Tot i que el túnel va ser rehabilitat entre 2020 i 2021, la limitació de velocitat es va reimplantar poc després de les obres, posant en evidència que no es van resoldre totes les problemàtiques estructurals.
La situació a la Cerdanya: un fre al turisme i la mobilitat
El tall de la R3 afecta de ple la Cerdanya. La línia tancada limita l'accés a Puigcerdà i La Tour de Carol, dificultant el desplaçament per les estacions d’esquí i altres punts d'interès. Aquesta situació genera una gran preocupació en el sector turístic, que depèn de la facilitat d'accés a la zona, especialment en plena temporada d’hivern.
Però no tot són notícies negatives per a la Cerdanya. La plataforma d’usuaris "Perquè No Ens Fotin el Tren" ha confirmat que el Departament de Territori preveu la reobertura parcial del tram entre La Garriga i Ripoll cap a la segona setmana de març. Tot i que la plataforma defensa que la línia s’hauria de restablir fins a Ribes de Freser, sembla que els treballs en els túnels no permetran reobrir el trànsit ferroviari fins al mes d’abril.
El túnel de Toses: una solució imminent?
Una de les grans preocupacions dels usuaris és el túnel de Toses, un punt clau que ha generat problemes reiterats en els darrers anys. El 2020 es van destinar 10 milions d’euros a la rehabilitació del túnel després d’un incident, amb l’objectiu de garantir la seguretat i aixecar les restriccions de velocitat. No obstant això, la solució no ha estat definitiva. El concurs de 2024 per reparar de nou aquest túnel va quedar desert, fet que va obligar Adif a plantejar-se noves solucions.
Ara, les obres s’han avançat per fer-les coincidir amb la situació actual de tall de la línia, i des d’Adif es confia que aquesta actuació resolgui definitivament els problemes estructurals del túnel de Toses. Tot i així, la incertesa sobre el futur d'aquesta infraestructura continua present, i les queixes d'usuaris i operadors del sector continuen sonant.
Més enllà del túnel: les obres d'emergència a la xarxa
Aquestes obres formen part d’un conjunt de treballs de rehabilitació més ampli a tota la xarxa de Rodalies, amb una inversió estimada de més de 100 milions d’euros. Aquestes actuacions no només responen a les limitacions causades per l’accident de Gelida, sinó també a la necessitat de modernitzar una infraestructura ferroviària que cada vegada presenta més punts febles.
Segons les previsions d’Adif, es confia a aixecar el 90% de les limitacions de velocitat imposades per aquestes obres d’emergència cap a finals d'abril. Mentrestant, les queixes dels usuaris i les reclamacions de les empreses del sector turístic es mantindran sobre la taula, ja que la reobertura completa de la línia R3 és vista com una prioritat per a molts.
En aquest context, la Cerdanya continua sent una de les grans afectades per aquest conjunt d’obres, amb una connexió ferroviària que es preveu complicarà els desplaçaments fins a l'arribada de la primavera. Amb el turisme com a motor de l'economia local, la resolució d’aquestes problemàtiques és urgent per a la comarca.
