Hivern 2026 a Puigcerdà: dotze nevades, 270 tones de potassa als carrers
En mitja temporada l'Ajuntament ja ha triplicat el consum de sal de tot l'any passat per evitar accidents la qual cosa li dificulta el manteniment dels carrers i origina l'aparició de més forats
L’hivern de repetides nevades, amb una dotzena de temporals de major o menor intensitat a la Cerdanya segons el recompte de Meteo Pirineus, ha disparat la feina de manteniment viari a Puigcerdà. En ple equador de la temporada, l’Ajuntament ja ha consumit tres vegades més sal potassa que en tot l’hivern passat: 270 tones, davant les 90 que es van utilitzar durant tota la campanya anterior.
La successió de nevades i glaçades ha obligat la brigada municipal a prioritzar les tasques de neteja i seguretat als carrers, fet que ha deixat en segon terme actuacions de reparació més estructurals. El cost derivat d’aquest increment de consum de sal s’ha multiplicat per tres respecte de l’any anterior, amb l’impacte pressupostari que això comporta.
L’estat de l’asfalt és una de les conseqüències més visibles d’aquest hivern intens. Els sots s’han multiplicat no només a Puigcerdà, sinó arreu de la comarca i fins a la Seu d’Urgell, especialment en vies com la carretera N-260. Les baixes temperatures i els cicles constants de gel i desglaç han malmès el ferm, i els tècnics municipals han desaconsellat fer reparacions generals mentre el temps no s’estabilitzi, ja que moltes intervencions haurien resultat poc duradores.
Durant les darreres setmanes l'Ajuntament de la capital cerdana ha executat actuacions puntuals d’urgència en aquells punts on el deteriorament feia imprescindible intervenir. Aquest tipus d’obres requereixen maquinària pesada, com ara compactadors i equips d’asfaltatge que dificulten i encareixen el mateniment de la via pública. El consistori vol concentrar les actuacions en franges temporals concretes per reduir al màxim les afectacions a la circulació i evitar talls constants de carrers.
La capacitat operativa de la brigada municipal també condiciona el calendari. El personal ha hagut d’atendre simultàniament nevades, glaçades i altres incidències derivades dels temporals, amb jornades intenses per garantir la mobilitat i la seguretat, segons han explicat des de l'equip de govern. En aquest sentit, l'Ajuntament ha volgut agrair públicament l’esforç dels treballadors municipals, que han dedicat moltes hores a retirar neu manualment i mantenir els carrers en les millors condicions possibles, així com la col·laboració puntual d’alguns veïns.
Amb la mirada posada en la segona meitat de l’hivern, el consistori confia que una millora sostinguda de les condicions meteorològiques permeti planificar una actuació de més abast per reparar el ferm amb garanties de durabilitat i minimitzant l’impacte sobre la mobilitat al municipi.
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Junts aconsegueix el suport del Parlament per preservar els molins paperers de l’Anoia
- Les empreses de la Catalunya central reben amb preocupació i cautela la guerra a Iran
- Atropellen una dona de 98 anys a l'interior de l'aparcament de la Porxada de Manresa