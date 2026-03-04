IMPACT, el nou repte transfronterer de la Cerdanya
Les institucions de la vall amb l'Hospital com epicentre activen un pla de treball per desenvolupar un programa europeu de cooperació nacional de la zona mediterrània
La Cerdanya treballa en un nou projecte de cooperació transfronterera en l'àmbit mèdic. Així, amb l'objectiu de millorar els serveis i les oportunitats per a la població, les institucions locals i nacionals d'un i altre costat de la frontera han activat la feina per portar a la vall el programa europeu IMPACT, una iniciativa que busca impulsar el desenvolupament i la col·laboració entre regions frontereres, com la Cerdanya, per aprofitar les oportunitats comunes entre els països veïns.
En aquest marc, representants de diverses institucions de la Cerdanya i de les regions veïnes, com l'Hospital Transfronterer de la Cerdanya i els governs locals i regionals de Catalunya i l'estat francès, han reforçat el seu compromís per a una millor coordinació en l’àmbit sanitari, social i econòmic amb una reunió. Entre els participants de la trobada hi va ser Isidre Chia, president del Consell Comarcal de Cerdanya, Xavier Conill, director general de l'Hospital Transfronterer de la Cerdanya, i Georges Armengol, president de la Communauté de Communes, així com altres responsables institucionals com Pierre Bataille i Juan Manel Serra, alcalde de Puigcerdà.
IMPACT: una iniciativa per a una Cerdanya més connectada
El projecte IMPACT (Interreg Mediterranean Programme for Integrated Territorial Development and Action) és una iniciativa finançada pel programa Interreg Mediterrani, que forma part de la Política de Cohesió de la Unió Europea. Aquest projecte té com a objectiu fomentar el desenvolupament territorial integrat i la cooperació transfronterera en regions del Mediterrani, amb la finalitat d'afrontar reptes comuns i millorar les condicions de vida de les comunitats de les zones frontereres.
El projecte IMPACT està dissenyat per millorar la connexió i la cooperació entre territoris fronterers, enfortint els vincles entre els diferents actors públics i privats de les regions implicades. Així, el projecte busca fomentar l'intercanvi d'experiències, coneixements i bones pràctiques, promovent estratègies compartides en àrees com la sostenibilitat, la innovació, el desenvolupament econòmic, l'educació i la salut, amb un enfocament especial en la millora de serveis i la construcció d'infraestructures transfrontereres.
Els objectius generals d'IMPACT inclouen:
- Desenvolupar models de governança i estratègies territorials integrades en zones transfrontereres.
- Millorar els serveis públics i la seva eficiència a través de la cooperació entre regions.
- Afavorir la sostenibilitat mediambiental i el desenvolupament econòmic en les regions implicades.
- Establir una millor connexió i cohesió social en les comunitats frontereres.
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Junts aconsegueix el suport del Parlament per preservar els molins paperers de l’Anoia
- Les empreses de la Catalunya central reben amb preocupació i cautela la guerra a Iran
- Atropellen una dona de 98 anys a l'interior de l'aparcament de la Porxada de Manresa