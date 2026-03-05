Consell Escolar de l'Alt Pirineu: els infants faran política
El Govern i les insitucions educatives creen l'òrgan de cooperació perquè els alumnes, amb famílies, docents i ens púbiics, puguin participar en la gestió dels serveis
ACN
El Consell Escolar Territorial de l’Alt Pirineu i Aran ha quedat constituït aquesta setamana amb la voluntat de convertir-se en un espai de diàleg i consulta, tal com estableix l’article 172 de la Llei 12/2009, d’Educació. L’acte s’ha celebrat al Centre de Suport Territorial Pirineus de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, a Tremp, i ha reunit representants de docents, alumnes, famílies i municipis, entre d’altres agents vinculats a l’àmbit educatiu.
El nou òrgan estarà presidit per Carlota Valls, directora dels serveis territorials del Departament d'Educació a l’Alt Pirineu i Aran. Amb aquesta constitució —que s’afegeix a les del Penedès i les Terres de l’Ebre— ja són dotze els consells desplegats arreu del país, en el marc de l’estructura educativa de la Generalitat de Catalunya.
Després de la sessió constitutiva, la jornada ha continuat amb un debat intergeneracional centrat en com abordar la crisi climàtica als centres educatius. La trobada ha servit per recollir aportacions diverses amb la mirada posada en la seva futura translació a les polítiques públiques. Segons s’ha exposat, es preveu organitzar reunions trimestrals al llarg del curs escolar per donar continuïtat a aquest espai de reflexió compartida.
Els Consells Escolars Territorials coincideixen geogràficament amb l’àmbit de cobertura dels diferents serveis territorials del Departament. Paral·lelament, també existeixen el Consell d'Educació de Catalunya i diversos consells municipals. A la sessió d’aquest dimecres hi ha assistit la delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, així com representants de l’administració educativa, equips directius, sindicats, personal d’administració i serveis i entitats empresarials.
Romero ha qualificat la constitució del consell com “un pas més en el desplegament dels departaments de la Generalitat al Pirineu” i ha subratllat la importància de fomentar la participació de tots els sectors implicats. “Ens interessa conèixer l’opinió dels pares, dels representants sindicals i del teixit socioeconòmic”, ha afirmat, tot remarcant el caràcter transversal de l’educació.
Per la seva banda, Valls ha posat en valor la creació d’aquest òrgan com una eina per escoltar la comunitat educativa en sentit ampli. Segons ha destacat, les decisions rellevants en aquest àmbit es prendran prèvia consulta als diferents actors implicats, amb la voluntat que aquest nou consell esdevingui la culminació d’un model basat en l’escolta activa i els canals adequats de comunicació.
