Els bombers voluntaris no volen marxar del Parc de Puigcerdà
Bombers Precaris en Lluita i des de la Federació de Bombers Voluntaris de Catalunya denuncien que la Generalitat decideix expulsar als bombers voluntaris del parc de Puigcerdà després de 150 anys de servei.
Les entitats Bombers Precaris en Lluita i la Federació de Bombers Voluntaris de Catalunya denuncien que la Generalitat pretén que els bombers voluntaris del parc de Puigcerdà marxin del seu parc i es moguin a altres parcs de la mateixa regió, com poden ser els parcs d'Alp, Bellver de Cerdanya o Llívia, perquè el de Puigcerdà passi a ser només de funcionaris, sense cap possibilitat que sigui un parc mixt.
Les associacions que defensen els Bombers voluntaris defensen "el dret d'aquests bombers a continuar al seu parc perquè és el seu lloc d'adscripció, on cada bomber va guanyar plaça en el seu dia", tal com diuen en un comunicat.
La transformació es farà en data de l'1 d'abril, segons ja va anunciar la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, i Recursos Humans de la Regió d'Emergències Centre ja ha enviat diferents mails als bombers voluntaris del Parc de Puigcerdà oferint-los tres opcions: canviar de parc, passar a veterans si compleixen les condicions o deixar el cos de Bombers.
Bombers Precaris en Lluita i la Federació de Bombers Voluntaris de Catalunya, s'oposen a aquesta decisió i creuen "que els bombers voluntaris de Puigcerdà tenen tot el dret a continuar al seu parc, si així ho volen". Recorden que la coexistència de bombers voluntaris-funcionaris dins d'un pare mixt succeeix a molts punts de Catalunya, i que si es vol donar un servei "de qualitat no té cap sentit que la Generalitat decideixi prescindir de bombers amb anys d'experiència i coneixement del territori quan poden coexistir perfectament dins del mateix parc".
Critiquen que, amb aquesta decisió, es posa en qüestió "el mateix model mixt de Bombers tan defensat per la Generalitat de Catalunya i, per altra banda, es mostra novament un menyspreu majúscul cap al col·lectiu de bombers voluntaris, que després de cent cinquanta anys defensant el territori, ara de cop i volta no tenen cabuda dins del seu propi parc". A més a més, temen que això pot obrir la porta a què "es repeteixi aquest fet en altres parcs d'arreu de Catalunya".
