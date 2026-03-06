El Pirineu, refugi natural davant l’augment d’incendis i plagues a Europa
Un estudi amb participació del CTFC de Solsona alerta que les pertorbacions forestals podrien duplicar-se abans del 2100 i subratlla la importància d’actuar sobre les emissions
El Pirineu es pot convertir en un dels últims refugis de boscos madurs a Europa davant l’increment d’incendis, plagues d’insectes i ventades, segons un estudi internacional publicat avui a la revista Science. La recerca alerta que, si no es redueixen de manera significativa les emissions de gasos d’efecte hivernacle, les pertorbacions forestals podrien duplicar-se abans del final del segle XXI en comparació amb el període 2001–2020.
L’estudi, liderat per la Universitat Tècnica de Munich i amb participació de centres catalans com el CREAF, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i la Universitat de Girona, utilitza models climàtics avançats per projectar l’evolució dels boscos europeus fins a 2100. “Un element inquietant és que aquestes projeccions comparen amb un període recent que ja ha estat el més intens en pertorbacions dels darrers 170 anys”, destaca Josep Maria Espelta, investigador del CREAF i coautor de l’estudi.
Incendis i plagues, els principals reptes
Les dades assenyalen que els incendis forestals seran els fenòmens que més augmentaran, amb la superfície cremada anual a Europa que podria gairebé triplicar-se, fent habituals episodis que fins ara eren extrems. Les plagues d’insectes, especialment els escarabats xilòfags que ataquen coníferes, podrien créixer gairebé un 50%, impulsades per l’escalfament que accelera els seus cicles reproductius i els permet expandir-se a zones abans restringides pel fred. Les ventades augmentaran lleugerament, però amb menor impacte rellevant.
Segons Espelta, “l’augment de temperatura debilita els arbres mediterranis i algunes plagues, com els escarabats barrinadors de l’escorça, poden causar episodis de mortalitat massiva; tot i ser espècies autòctones, un gran augment poblacional pot destruir l’escorça i la fusta fins al punt que l’arbre mori”.
El Mediterrani, la regió més vulnerable
Les zones mediterrànies, caracteritzades per boscos joves i homogenis i un paisatge on s’ha abandonat l’activitat agrícola i pastoral, es presenten com les més exposades a incendis i plagues. L’estudi indica que prop del 90% dels boscos mediterranis podrien veure’s afectats en escenaris d’escalfament elevat.
A més, l’augment de pertorbacions forestals provocarà una reducció dels boscos madurs a Europa, que actualment representen només un 3% del total, i un augment de boscos joves, amb la consequent disminució de la capacitat d’absorció de CO₂ i pèrdua d’hàbitats clau per a la biodiversitat.
Gestió forestal intel·ligent i esperança
Malgrat les dades preocupants, l’estudi ofereix un raig d’esperança: una reducció ambiciosa de les emissions podria limitar l’augment global de pertorbacions forestals al voltant del 20%. “Això indica que l’acció climàtica és clau i que encara hi ha marge per reduir els impactes”, afirma Espelta.
Jordi Garcia-Gonzalo, investigador del CTFC, afegeix que les noves eines de suport a la presa de decisions permeten dissenyar plans de gestió forestal optimitzats per maximitzar l’absorció de carboni, minimitzar el risc d’incendis i incrementar la resiliència dels boscos, assegurant serveis ecosistèmics com la provisió d’aigua.
L’estudi recorda que, tot i que el Pirineu i altres serralades mediterrànies poden actuar com a refugis, aquestes zones serien insuficients per compensar la pèrdua de boscos madurs, subratllant la necessitat urgent de combinar mitigació climàtica amb gestió forestal adaptada.
