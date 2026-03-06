Puigcerdà redacta un protolcol d'actuació escolar per les nevades
La suspensió de les classes en l''últim temporal i la sorpresa de l'equip de Govern que no hi hagi una guia d'acció empeny l'Ajuntament a crear una taula de coordinació amb el Consell i el món educatiu
L’Ajuntament de Puigcerdà ha iniciat la redacció d’un protocol d’actuació en l’àmbit escolar per afrontar episodis de nevades o altres situacions d’emergència. El document s’elaborarà conjuntament amb els centres educatius del municipi, el Consell Comarcal de la Cerdanya i els representants del Departament d’Educació a la comarca.
La iniciativa sorgeix arran de la suspensió de les classes després de la nevada que va caure la matinada del 26 de gener, una decisió que va generar sorpresa en moltes famílies. La regidora d’Educació, Núria Muñoz, ha explicat que la mesura es va adoptar de manera coordinada amb els principals actors implicats. “Aquest tipus de decisions importants no es prenen unilateralment; sempre es consulten els actors principals i els afectats”, ha assenyalat.
El municipi no disposa d’un protocol específic per a aquests casos. En situacions excepcionals, la decisió es prenia des de l’Ajuntament, però sense un marc establert prèviament. Muñoz ha admès que l’episodi també va agafar per sorpresa el govern per la poca freqüència de nevades importants en els darrers anys. La regidora ha recordat, però, que no és la primera vegada que se suspenen les classes per una nevada. "Ja va passar els anys 2021 i 2018 —o 2019—, i en una d’aquelles ocasions fins i tot es van suspendre l’endemà de la nevada". Segons ha explicat, són decisions que sovint "s’han de prendre amb urgència perquè és difícil preveure la quantitat de neu que pot caure en cada moment. La situació més complicada es va produir a primera hora del matí, coincidint amb l’entrada als centres".
Aquell mateix dia també es va suspendre el transport escolar per decisió del Consell Comarcal de la Cerdanya. Paral·lelament, l’Ajuntament va mantenir contacte amb la Inspecció d’Educació i amb els equips directius dels centres, alguns dels quals no disposaven de personal suficient per garantir uns serveis mínims. Els centres educatius no van tancar portes, però sí que es va comunicar que no hi hauria activitat lectiva. Els alumnes que arribaven havien de ser atesos, però molts centres no tenien prou personal per assumir la jornada amb normalitat.
Així, després d'aquest episodi, l’Ajuntament ha començat a treballar amb els directors dels centres, els serveis territorials d’Educació, el Consell Comarcal i la Inspecció per establir un protocol que permeti actuar amb més previsió i coordinació davant situacions similars.
Canal de comunicació directe
Entre les primeres mesures adoptades hi ha la creació d’un canal de comunicació directe amb tots els centres educatius, des de la llar d’infants fins a l’institut. Aquest grup inclou també l’alcalde i la regidora de Mobilitat per agilitzar la presa de decisions.
Muñoz ha lamentat els inconvenients que la suspensió de les classes va poder causar a les famílies, però ha insistit que la situació era complexa. Molts centres tenen plantilles reduïdes i bona part del personal es desplaça des de fora del municipi. A més, aquell dia també es va suspendre el servei de bus llançadora i el transport en taxi compartit, fet que dificultava encara més els desplaçaments.
El Consell Comarcal també va decidir aturar el servei d’autocars escolars per motius de seguretat. Tot i que a mig matí va sortir el sol, les previsions meteorològiques apuntaven a una nova nevada intensa cap al migdia, fet que va fer desaconsellable revertir la decisió. La regidora ha insistit que, en tot moment, les decisions es van prendre de manera coordinada amb els centres, la Inspecció i els serveis territorials d’Educació, amb l’objectiu de garantir la seguretat de l’alumnat i del personal docent. El nou protocol pretén establir criteris clars per actuar amb més rapidesa i certesa en episodis futurs.
