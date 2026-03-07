La Fundació Hospital de Puigcerdà fitxa de gerent la manresana Alba Oms
La nova responsable de l'atenció primària a la Cerdanya va ocupar la gerència de la Regió Sanitària Catalunya Central i la direcció dels serveis territorials de Salut
La Fundació Hospital de Puigcerdà ha nomenat Alba Oms com a nova gerent de l’entitat, responsable de la gestió dels serveis sanitaris i sociosanitaris que presta la institució a tota la Cerdanya. Amb aquest nomenament, el centre incorpora una professional amb una llarga trajectòria en l’àmbit de la gestió sanitària i la planificació de serveis de salut. La Fundació Hospital de Puigcerdà està governada per l'Ajuntament de Puigcerdà i des de l'estrena de l'Hospital de Cerdanya es fa càrrec de manera específica de l'atenció primària a la comarca i la Residència Sociosanitària de Puigcerdà, entre d'altres serveis.
Oms va ocupar fins a l’octubre del 2024 la gerència de la Regió Sanitària Catalunya Central i la direcció dels serveis territorials de Salut en aquest mateix àmbit. Des del novembre del 2022 exercia també com a gerent del CatSalut a la Catalunya Central, des d’on coordinava les polítiques sanitàries i la planificació assistencial d’aquest territori.
Anteriorment, entre el novembre del 2021 i el novembre del 2022, va formar part de l’equip de planificació i recerca en salut i va ser membre de l’equip motor de l’Atenció Integrada Social i Sanitària (AISS), impulsant el desenvolupament de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària. En plena pandèmia, entre l’abril i el juliol del 2020, també va exercir com a delegada de Salut per a la coordinació territorial dels centres socials de la Regió Sanitària de la Catalunya Central al Departament de Salut.
La seva trajectòria en la gestió sanitària es remunta també a l’etapa entre els anys 2015 i 2020, quan va ser gerent de Sant Andreu Salut de Manresa, una entitat que gestiona serveis hospitalaris, sociosanitaris i socials a la capital del Bages.
Un centre clau per l'atenció primària i sociosanitària a la Cerdanya
La Fundació Hospital de Puigcerdà és l’entitat responsable de la gestió de diversos serveis assistencials a la Cerdanya. A més de l’activitat hospitalària, la fundació presta serveis d’atenció primària, atenció especialitzada, urgències i hospitalització, així com serveis sociosanitaris i d’atenció a la dependència.
L’entitat també desenvolupa serveis de suport diagnòstic i terapèutic i coordina diferents dispositius assistencials destinats a garantir l’atenció sanitària a la població, un territori amb particularitats d'entorn rural de muntanya i fronterer. Amb l’arribada d’Alba Oms a la gerència, la fundació reforça el seu equip directiu amb una professional amb experiència en la gestió de sistemes sanitaris i en la coordinació de serveis integrats de salut i atenció social.
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Mas Portell organitza una gran calçotada «a la manresana»: 'Volem fer una jornada festiva com les que es fan a Tarragona