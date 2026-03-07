Puigcerdà reforça la seguretat amb un vehicle per a la Policia Local que aporta més possibilitats d'acció als agents
L'augment dels recursos policials s’emmarca en un dels reptes principals del mandat de l’actual equip de govern de millorar la convivència a la via pública i frenar les bretolades
La Policia Local de Puigcerdà ha incorporat un vehicle patrulla al seu parc mòbil amb l’objectiu de reforçar el servei i millorar les condicions de treball dels agents. Es tracta d’un Seat Ateca 1.5 TSI Style de 150 cavalls que s’ha adquirit mitjançant l’Associació Catalana de Municipis a través de la modalitat de rènting.
El vehicle incorpora unes prestacions que permetrà els agents tenir més possibilitats d'accions, com ara establir controls sobtats amb informació als conductors o el trasllat de detinguts. Així, el vehicle està equipat amb una mampara de seguretat i amb tecnologia policial de darrera generació. Entre el material que incorpora hi ha també un desfibril·lador portàtil i una pantalla LED programable, elements que permeten ampliar les capacitats d’intervenció dels agents en diferents situacions d’emergència. El cotxe ha estat retolat amb la identitat visual de l’Ajuntament i amb la imatge establerta per la normativa europea CEN 1789.
La regidora de Seguretat i Mobilitat, Cristina Deulofeu, ha destacat que la incorporació del nou vehicle va més enllà de la simple renovació del parc mòbil. “Aquesta incorporació no és només la renovació d’un mitjà material; és una aposta clara per la seguretat, la millora del servei assistencial que oferim a la ciutadania i la dignificació de la feina dels nostres agents”, ha assegurat.
Amb aquest nou recurs, el cos de Policia Local disposarà de més eines per desenvolupar la seva tasca diària i per oferir un servei més proper, àgil i eficaç a la ciutadania.
El reforç dels recursos policials s’emmarca també en un dels reptes principals del mandat de l’actual equip de govern: millorar la seguretat al municipi i frenar les bretolades que en els darrers mesos han generat malestar entre els veïns. En aquest context, la vila ha patit diversos actes vandàlics, com el trencament dels vidres de l’ascensor públic, uns incidents que han reobert el debat sobre la necessitat de reforçar la vigilància i la prevenció.
L’Ajuntament considera que la renovació dels equips i la millora dels recursos de la Policia Local són eines clau per avançar en aquest objectiu i per garantir una resposta més efectiva davant les incidències que es puguin produir al municipi.
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Mas Portell organitza una gran calçotada «a la manresana»: 'Volem fer una jornada festiva com les que es fan a Tarragona
- Arrenca Supervivientes: així ha estat el salt de Toni Elías des de l'helicòpter