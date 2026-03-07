Relleu a la direcció de l'Hospital de Cerdanya: la fórmula d'alternança entre Catalunya i França
Didier Jaffre ha finalitzat la seva etapa com a director general de l'ARS Occitanie (Agència Regional de Salut d'Occitània) i, doncs, també el càrrec que ha ostentat a l'Agrupació Euopea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya, l'òrgan binacional que gestiona el centre mèdic. Durant el seu mandat, Jaffre ha estat una figura "fonamental" en la cooperació sanitària transfronterera, un dels pilars de l'AECT Hospital de Cerdanya, i ha jugat un paper clau en el desenvolupament d’aquest projecte binacional entre França i Catalunya, segons han remarcat des del centre.
Des de la seva responsabilitat a la ARS Occitanie i com a president del Consell d’Administració de l’AECT Hospital de Cerdanya, Didier Jaffre "ha estat un ferm defensor de la cooperació sanitària entre els dos països, contribuint a consolidar aquest model únic de col·laboració en l’àmbit de la salut. La seva tasca ha estat decisiva per a la consolidació d’aquest hospital, que serveix de referent en l’àmbit europeu de cooperació transfronterera, en una zona on els pacients de Catalunya i França comparteixen un mateix espai sanitari", per la qual cosa l'equip directiu de l'Hospital li ha expressat un agraïment públic: "durant el seu mandat, Jaffre ha estat un interlocutor essencial per als diferents actors institucionals, des del Govern de Catalunya fins a les autoritats sanitàries franceses, facilitant el diàleg i el treball conjunt per millorar els serveis d'atenció sanitària. La seva implicació directa i el seu suport constant a aquest projecte binacional han permès l'evolució i la millora del sistema de salut compartit.
Des de l’AECT Hospital de Cerdanya, el comitè de direcció, així com tots els professionals del centre, li han desitjat els millors èxits en la seva nova etapa professional i li han reiterat el seu agraïment per la seva tasca i dedicació.
"La cooperació sanitària transfronterera seguirà sent un dels reptes més importants per al futur de l'hospital, i la tasca de Didier Jaffre ha deixat una empremta inesborrable en la història d’aquest projecte que continua sent un model de col·laboració única entre els dos països.Amb la seva sortida de la direcció general de l'ARS Occitanie, l'AECT Hospital de Cerdanya mira al futur amb optimisme i amb la confiança que la cooperació entre França i Catalunya continuarà sent una prioritat per als responsables sanitaris de les dues nacions".
L'alternança
L'AECT Hospital de Cerdanya (Agrupació Europea de Cooperació Territorial), que gestiona l’hospital comú a la frontera entre Catalunya i França, funciona sota un règim de direcció compartida entre les autoritats sanitàries de les dues nacions. La presidència de l'AECT es va alternant entre responsables de la sanitat catalana i francesa, establint un equilibri entre ambdues administracions.
Cada tres anys, la presidència de l'AECT passa d'un costat a l'altre, i és assumida per un representant del govern català o francès, respectivament. Així, quan els dirigents de la sanitat pública de Catalunya prenen les regnes, serà el torn dels responsables de la Regió d'Occitània a França, i viceversa.
Aquest sistema ha estat dissenyat per garantir la col·laboració entre els dos sistemes sanitaris. Els canvis de presidència no només impliquen una rotació en el càrrec, sinó que també serveixen per integrar i garantir la representació dels interessos de les dues parts en la gestió dels recursos i serveis de salut. Per exemple, quan el president és de l’administració catalana, les decisions en matèria de personal, inversió i planificació estan vinculades a la sanitat pública catalana, mentre que quan la presidència recau en el costat francès, es fa evident la influència dels responsables sanitaris francesos, amb una perspectiva orientada a la Regió d'Occitània i les seves polítiques sanitàries.
Aquesta rotació de presidències, juntament amb el model d'AECT, és una de les característiques de l'Hospital de Cerdanya. La possibilitat de donar resposta a les necessitats dels pacients de forma conjunta és una prioritat tant per les autoritats de Catalunya com per les de França.
A través d’aquesta col·laboració, l’hospital aconsegueix afrontar ambdós sistemes sanitaris que actuen a les dues bandes de la frontera, establint les condicions per a una atenció eficaç i equitativa. Amb el model d’alternança en la presidència, l'AECT Hospital de Cerdanya assegura que els interessos —tant catalans com francesos— es contemplen i que el servei públic segueix sent un pilar per als ciutadans que viuen entre els dos països.
Aquest sistema, que garanteix una direcció equilibrada, és un exemple de cooperació transfronterera a Europa i es mostra com un model de governança que prioritza la col·laboració mútua i el benestar comú per a la ciutadania, independentment de la nacionalitat o del sistema sanitari al qual pertanyin.
