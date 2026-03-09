Hospital de Cerdanya: la salut comença al plat
El centre mèdic activa una campanya per l'alimentació saludable amb pautes sobre tipus de menjars i porcions, com 'el mètode de la ma'
L’AECT Hospital de Cerdanya ha activat una campanya per promoure l'alimentació equilibrada com a primer pas per a una bona salut. L'eix central de la campanya és l’exposició “Petits canvis per menjar millor”, una proposta divulgativa i interactiva que convida pacients, professionals i visitants a reflexionar sobre els hàbits alimentaris quotidians i a descobrir com petits gestos poden contribuir a millorar la salut. La mostra es pot visitar lliurement fins al 30 d’abril.
L’exposició ofereix un recorregut visual i pedagògic amb diferents espais pensats per explicar de manera clara i pràctica els principis d’una alimentació equilibrada. Un dels elements centrals és l’explicació del “mètode de la mà”, una eina senzilla que permet orientar-se sobre les porcions adequades a cada àpat.
Aquest sistema utilitza la mida de la pròpia mà —proporcional al cos de cada persona— per estimar de manera intuïtiva les quantitats recomanades de verdures, proteïnes, cereals i altres aliments, facilitant així una guia pràctica per al dia a dia.
La mostra també incorpora un espai participatiu on els visitants poden preparar el seu propi “plat saludable”. L’activitat consisteix a col·locar diferents fitxes d’aliments en un panell que mostra les proporcions recomanades per construir un àpat equilibrat, una proposta que permet visualitzar de manera didàctica com combinar correctament els diferents grups d’aliments.
El recorregut es completa amb consells pràctics de nutrició. Entre altres aspectes, s’hi explica com combinar adequadament les proteïnes vegetals, com millorar l’absorció del ferro dels aliments o com incorporar més varietat i color als àpats quotidians.
A més, els visitants hi poden trobar informació sobre aliments de temporada, propostes de receptes i fulletons informatius que poden endur-se per aplicar aquests consells a casa.
Els continguts de l’exposició es basen en informació elaborada pel portal Canal Salut de la Generalitat de Catalunya i per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, així com en aportacions de la Unitat de Nutrició i Dietètica de l’Hospital de Cerdanya. L’objectiu és posar a l’abast de la ciutadania recomanacions fiables i basades en evidència científica per millorar els hàbits alimentaris.
Amb aquesta iniciativa, l’Hospital de Cerdanya reforça el seu compromís amb la promoció de la salut i la prevenció, acostant a la població informació útil per fomentar una alimentació més equilibrada i saludable. La mostra és oberta a tota la ciutadania i es pot visitar al vestíbul del centre fins al 30 d’abril.
