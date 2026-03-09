L'estat es compromet a arreglar l'N-260 plena de sots abans de Setmana Santa
Els treballs, amb un pressupost d'1,6 milions d'euros, inclouen la renovació de l'asfalt en un tram de 14 quilòmetres entre la Cerdanya i l'Alt Urgell
ACN
Les obres de millora del ferm a la carretera N-260 entre la Seu d'Urgell i Bellver de Cerdanya s'allargaran unes tres setmanes, amb la previsió que puguin estar enllestides abans de Setmana Santa. Així ho ha dit aquest dilluns el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, que ha visitat els treballs, iniciats el 2 de març passat. Es tracta d'una actuació d'emergència que compta amb un pressupost d'1,6 milions d'euros i que es duu a terme per reparar la calçada en un tram de 14 quilòmetres. De fet, aquesta part del traçat de la via s'havia anat degradant des del desembre passat a conseqüència del gel i els temporals de pluja i neu, sobretot entre els municipis del Pont de Bar (Alt Urgell) i Montellà i Martinet (Cerdanya).
Crespín ha destacat que l'N-260 "és una carretera important", tenint en compte, ha detallat, que es tracta d'una via principal "de connexió transversal del país i del conjunt del Pirineu". En aquest punt, segons ha indicat, hi ha una intensitat mitjana 6.000 vehicles diaris, xifra que augmenta als 8.500 al mes d'agost i que en altres períodes de l'any es redueix a un volum que va dels 4.500 als 5.000 vehicles al dia.
A banda d'aquesta actuació, també s'està fent el mateix a l'Autovia A-2 a Cervera i la carretera LL-11 a Lleida, amb la qual cosa el pressupost total, incloent-hi les obres a l'N-260, és de 4 milions d'euros. D'altra banda, les obres de la rotonda de Montferrer, també a l'Eix Pirinenc, preveuen començar tot just després de Setmana Santa.
