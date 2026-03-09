La Prefectura ja prepara el pas del Tour per la Cerdanya el sis de juliol
Tècnics de la més gran prova ciclista per etapes treballen a les carreteres amb els serveis municipals i els cossos de seguretat per redactar els plans de tancament de trànsit, desviaments i dispositius d’assistència
Les autoritats de l’Estat francès han intensificat la planificació de l’arribada del Tour de França 2026 a la Cerdanya amb una sèrie d’inspeccions del trànsit i de l’estat de les carreteres locals. L’objectiu oficial del dispositiu és “garantir una organització exemplar i assegurar la seguretat dels corredors i del Capdir durant el pas de la cursa pel nostre departament”, han subratllat responsables de l’organització.
La tercera etapa de l’edició 113 del Tour, que se celebrarà el 6 de juliol de 2026, serà una de les jornades més exigents de la prova i travessarà el territori, un cop sortida des de Granollers fins a l’arribada a Les Angles, ja al Capcir, amb un recorregut de 196 km i gairebé 4.000 metres de desnivell positiu. Aquesta etapa, considerada de muntanya des del seu perfil, arribarà als Pirineus i convertirà en protagonista la Cerdanya quan el gran grup creui la frontera cap a territori francès.
Els ciclistes afrontaran durant el trajecte cims significatius com la Collada de Toses, al sector del Cadí‑Moixeró. Posteriorment, el recorregut pujarà cap a punts com Font‑Romeu i superarà el Col du Calvaire, un port pirinenc amb més de 1.800 m d’alçada abans d’encarar la pujada final cap a Les Angles.
Amb el pas de l’organització i dels tècnics per les carreteres de la Cerdanya, els serveis municipals i els cossos de seguretat estan redactant els plans de tancament de trànsit, desviaments i dispositius d’assistència per garantir tant la fluència del trànsit com la protecció dels espectadors. Es preveu, a més, la coordinació amb serveis sanitaris i voluntariat local per gestionar els punts d’afluència més concorreguts.
L’impacte mediàtic de comptar amb una etapa transfronterera que travessa territori català i culmina en una estació d’esquí com Les Angles, tot passant per nuclis pròxims com Puigcerdà i Llívia, ha mobilitzat l’interès dels aficionats al ciclisme i els governs locals. Aquesta serà una jornada de gran projecció internacional i un dels moments clau de la ronda que arrenca a Barcelona i, després de 21 etapes, conclou com cada any a París, segons ha remarcat la Prefectura.
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Un matí de primavera fa arrencar amb força la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona
- Em sento orgullosa de ser una dona que treballa en un sector masculinitzat
- Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien