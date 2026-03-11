L'aula amb rodes que porta la ciència als infants del Pirineu
La furgoneta Charlotte que fa un tour pedagògic transfronterer fa parada a Puigcerdà i Llívia amb una proposta d'ensenyament més enllà de les pantalles
La furgoneta Charlotte està fent un viatge pel Pirineu a un i altre costat de la frontera, portant ciència i medi ambient als pobles a través d'un llenguatge pensat especialment per als infants. Els últims dies ha fet parada a Puigcerdà i Llívia, oferint als veïns i visitants una proposta única per aprendre sobre l'entorn natural i les seves problemàtiques més actuals. El Centre d'Educació Ambiental Alt Ter (CEA Alt Ter) ha valorat positivament la seva estada a Llívia, on la furgoneta va ser el punt de partida per una jornada d’activitats didàctiques.
La Charlotte, una furgoneta equipada amb jocs, dinàmiques i tallers, és una aula mòbil que convida els participants a descobrir conceptes científics i ecològics de manera interactiva. L’activitat ha inclòs tallers i exposicions gratuïts sobre temes d’especial rellevància com la gestió de l’aigua, el canvi climàtic i la biodiversitat del Pirineu. Unes 120 persones han gaudit de l’experiència tan sols a Llívia, tot i que la jornada es va veure marcada per la pluja, que no va desanimar els participants.
L’entitat CEA Alt Ter responsable de l'acció ha expressat la seva satisfacció per la gran afluència de públic i ha agrait la disponibilitat dels espais i el suport en la difusió de l’esdeveniment, ofert per Ajuntament de Llívia. A Puigcerdà la furgoneta va fer parada dissabte al passeig 10 d'Abril.
El CEA Alt Ter és una associació sense ànim de lucre que, des de l’any 2000, treballa per la conservació i la difusió del patrimoni natural, històric i social del Ripollès. Mitjançant projectes educatius i d’educació ambiental, l’associació vol sensibilitzar la població sobre la importància de cuidar el nostre entorn i promoure la seva preservació.
Amb la Charlotte, el Centre d'Educació Ambiental Alt Ter continua el seu tour de les ciències pel Pirineu, portant coneixement i conscienciació a una regió en què la natura i els canvis mediambientals són temes de màxima actualitat. L'èxit d'aquesta jornada en pobles com Llívia reflecteix l'interès de la ciutadania per implicar-se en la defensa del medi ambient i la recerca de solucions davant els reptes que enfronta el territori.
